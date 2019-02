Bodeaux-Guingamp e Psg-Montpellier di oggi in diretta streaming: no Rojadirecta, link DAZN

Giornata di recuperi per la Ligue 1: mentre vanno in scena gli ultimi ottavi della Champions League, in Francia quattro compagini recupereranno i loro impegni di campionato saltati nelle passate settimane.

A Bordeaux, alle 19, i padroni di casa – fermi al tredicesimo posto – giocheranno contro il Guingamp fanalino di coda, reduce da quattro sconfitte consecutive: un match da vincere, per dare seguito al successo contro il Tolosa di domenica scorsa. Per il Guingamp, dal canto suo, una delle ultime spiagge per poter sperare in una quantomai difficile salvezza.

Di seguito le immagini del match dell’andata:

A Parigi alle 21, viceversa, scenderà in campo la capolista: il Paris Saint German primo della classe (che ha di fatto ipotecato il titolo già da diverse giornate) affronterà un Montpellier affetto da pareggite (nelle ultime sei gare, ben cinque sono i pareggi della squadra attualmente sesta in classifica). Per i capitolini la possibilità di allungare ulteriormente sul Lille secondo: qualora vincesse, si porterebbe a ben 15 punti di distanza, con un’ulteriore gara da recuperare.

Di seguito, il match giocato a Parigi nello scorso campionato (è la prima volta che le due squadre s’affrontano in campionato quest’anno):

Streaming Bordeaux-Guingamp e Psg-Montpellier: link DAZN

I due match, Bordeaux – Guingamp e Psg – Montpellier, sono visibili in esclusiva per l’Italia su DAZN, che offre la diretta streaming legale dell’incontro: qualora non abbiate ancora l’abbonamento alla piattaforma, potete provare gratuitamente per un mese il servizio.

Un servizio che, a differenza delle piattaforme illegali come Rojadirecta e Atdhe, non mette a repentaglio la sicurezza del proprio computer (sappiamo tutti quanti banner è necessario affrontare prima di poter vedere il match) senza rischi di buffering (perché gli streaming illegali tendenzialmente si vedono male) e con la telecronaca in italiano.

