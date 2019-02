Fabrizio Corona: è pace fatta con la mamma Gabriella. Su Instagram la foto: “Certi amori non finiscono”

E pace fatta tra Fabrizio Corona e la madre Gabriella.

Fabrizio Corona trova sempre il modo di far parlare di sè. Dopo la l’arrivo dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in un pub, durante una festa alla quale stava presenziando in Campania (ve ne abbiamo parlato qui), l’ex agente fotografico è protagonista di un evento molto più lieto: il ricongiungimento con la madre Gabriella, con la quale, in passato ha avuto dei contrasti.

Il ricongiungimento tra Fabrizio Corona e la madre Gabriella postato su Instagram

Ad annunciare la pace fatta tra i due, è stato lo stesso ex agente fotografico che, su Instagram, ha postato uno scatto che lo ritrae in compagnia della madre, accompagnato da una didascalia che recita: “Certi amori non finiscono”.

Immediata la reazione dei fan che si sono detti entusiasti della ritrovata sintonia tra Fabrizio e Gabriella. In una recente intervista rilasciata a “Verissimo”, nella quale aveva parlato di Gabriella che, tra l’altro, si è presa cura del figlio Carlos quando Fabrizio era in carcere, Corona aveva dichiarato:

“Io e mia madre non ci parliamo da molto tempo per ora non voglio un rapporto né con lei né con i miei fratelli. Abbiamo due punti di vista sulla vita e sulle scelte personali completamente differenti. Io sono sempre stato da solo, non faccio affidamento sui miei familiari, non l’ho mai fatto. Rimango da solo con mio figlio”.

I contrasti sembrano essere acqua passata. Insomma, tutto bene quel che finisce bene!

Maria Rita Gagliardi

