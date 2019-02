Isola dei Famosi 2019: Riccardo Fogli sul presunto tradimento della moglie Karin Trentini: “Non è successo niente, metto la mano sul fuoco”

Riccardo Fogli minimizza sulle voci di un presunto tradimento da parte della moglie Karin Trentini.

Attraverso questo post, vi avevamo anticipato lo sbarco in Honduras, nella puntata serale di oggi de “L’Isola dei Famosi 9” di Karen Trentini, moglie di Riccardo Fogli. La donna ha raggiunto il cantante dei Pooh sull’isola per parlare del gossip, lanciato da “Spy”, in merito ad un presunto tradimento con l’imprenditore Giampaolo Celli.

A tal proposito, sulla pagina Instagram di “Spy”, è stato scritto che:

“Negli ultimi dieci giorni in Italia divampa il gossip secondo cui la moglie del “quinto” Pooh lo avrebbe tradito con l’imprenditore Giampaolo Celli. Una relazione, secondo i rumors, tenuta nascosta da lungo tempo del cantante attualmente impegnato nel reality. “Spy” ha scoperto che nel weekend Cerri avrebbe posato per un servizio fotografico ed era pronto a rilasciare un’intervista sulla clamorosa vicenda ma qualcosa, a un certo punto, lo ha fermato”.

Riccardo Fogli sul presunto tradimento della moglie: “Posso mettere la mano sul fuoco sul mio amore per me”

In puntata, Riccardo è stato messo al corrente sulle voci che si stanno inseguendo, in Italia, sul conto di sua moglie, ma ha immediatamente minimizzato:

“Non ho niente da dire. Posso mettere la mano sul fuoco sull’amore di mia moglie per me ed io per lei. Mi fido ciecamente dell’amore che ho per lei e so che sarà lei a spargere le mie ceneri in Maremma, un giorno. Credo a lei per tutta la vita”.

Dopodichè, Riccardo, tornato in Palapa, è stato protagonista di un dolcissimo incontro con la moglie, durante il quale non si sono risparmiati in baci, carezze ed affettuosità. Karin ha approfittato dell’incontro, per dire al marito:

“Amore mio devi stare tranquillo, non è vero niente e so che lo sai. Resisti fino alla fine, sei grandissimo. Sto proteggendo nostra figlia Michelle da tutto questo, non si rendono conto che a casa ci sono bambini che potrebbero soffrire”.

Maria Rita Gagliardi

