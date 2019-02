Meghan Markle: cronaca della sua prima giornata a New York per il baby shower del royal baby

Tutto sulla prima giornata che Meghan Markle ha trascorso a New York, per festeggiare il baby shower del suo primo figlio.

Come vi avevamo raccontato attraverso questo post, Meghan Markle, al settimo mese di gravidanza, ha lasciato Londra per volare a New York, per festeggiare, insieme alle amiche più care, il baby shower, la tradizionale festa americana che le future mamme organizzano per festeggiare l’arrivo del loro bebè. Ma come si è svolta la prima giornata della Duchessa del Sussex nella Grande Mela? Ecco una rapida rassegna degli spostamenti della ex attrice.

Tutti gli spostamenti di Meghan Markle a New York

Meghan, che ha scelto di alloggiare all’elegante “The Mark”, nell’Upper East Side, ad ora di pranzo ha lasciato l’albergo accompagnata dall’amica Abigail Spencer, ex collega di “Suits”. Contornata da ammiratori e semplici curiosi, è salita in auto ma il tragitto è stato breve: si è fermata al Met Breuer, la sede distaccata del Metropolitan Museum. Ha visitato una delle gallerie ed ha poi pranzato, insieme all’amica, al “The Surrey Hotel”, dall’altro lato della strada (il pranzo si sarebbe dovuto svolgere nel ristorante del museo, ma all’ultimo, per una questione di privacy e tranquillità, c’è stato un cambio di programma).

Nel pomeriggio, il ritorno in albergo, probabilmente per prepararsi al baby shower. Poco dopo è arrivata anche l’amica designer Misha Nonoo, colei che è stata l’artefice del primo incontro tra Meghan ed il Principe Harry. Presenti, inoltre, Jessica Mulroney, grande amica di Meghan, arrivata da Toronto per lei, e Serena Williams. Una delle sale private dell’hotel sarebbe stata addobbata da centinaia di rose e da alberi di arancio.

Conclusi i festeggiamenti per il baby shower, che forse si protrarranno quando arriverà da Los Angeles Doria Ragland, madre della Duchessa, Meghan, con le amiche, si è concessa una cena al “Ralph Lauren The Polo Bar” sulla Quinta Strada, uno dei preferiti di Hillary Clinton e Gwyneth Paltrow.

Una giornata fitta di eventi…chissà come saranno le restanti quattro!

Maria Rita Gagliardi

