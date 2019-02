Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Febbraio 2019: pesantezza per l’Ariete, Bilancia vittima di polemiche

Mercoledì 20 Febbraio 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giornate di lento e parziale recupero. Possiamo dire che la settimana è iniziata in maniera pesante, però ricordiamo anche che quasi sempre- tra primavera ed estate- i tuoi obblighi, le tue responsabilità, i tuoi impegni, diventano più importanti: un po’ perché il risveglio di primavera ti riguarda direttamente (tu sei il segno della primavera) e un po’ anche perché quasi sempre nella tua vita le occasioni migliori ci sono state tra Marzo e Maggio. È chiaro che non tutti vivono conflittualità in amore ma molti in questi giorni vogliono mettere, come si dice, i puntini sulle “i”;

Toro. Il Toro è il segno delle conferme. Conferme da ricercare, conferme da ottenere; certo è che adesso in silenzio non resti. Sappiamo che il Toro è abbastanza forte nei sentimenti. È opposto allo Scorpione nello zodiaco, quindi vive con grande intensità le relazioni, ci crede fino in fondo. Ed ecco perché quando si sente tradito reagisce in maniera piuttosto pesante. A volte per paura di soffrire ci chiudiamo in noi stessi, ma se per caso ti è capitato in passato di soffrire per amore adesso non chiuderti più. Venere aiuta le nuove relazioni;

Gemelli. I Gemelli possono risolvere un problema con l’astuzia. Molto dipende dall’età. Per quelli che hanno superato la maturità in questo periodo potrebbero esserci addirittura delle novità di vita importanti. Puoi permetterti il lusso di sbattere la porta e andartene? Forse sì. Attenzioni alle questioni legali e contrattuali. Bisogna mantenere ciò che si ha. Questo è un anno, come ho spiegato più volte, che non permette di guadagnare: permette di mantenere. I più giovani, invece, devono stare attenti alle scelte che fanno in questo periodo, anche in amore. C’è stato un momento di disagio agli inizi dell’anno, ora siamo in un periodo intermedio e quindi se una storia è in bilico non hai ancora deciso cosa fare. Così, anche se c’è stata una separazione non sai se cancellare o no un’emozione negativa, rivolgerti ad altri;

Cancro. Il Cancro è incerto e questa incertezza domina la scena, coinvolge quelli che di recente hanno chiuso una storia, che hanno avuto problemi, che hanno assistito ad un cambiamento repentino della propria vita e non è escluso che questa agitazione si sia riversata sul fisico ed ecco perché di recente c’è stata anche un po’ di malinconia, di tensione. L’inizio della settimana è stato pesante per qualcuno. Cerca di evitare i confronti diretti e aspetta domenica, giornata delle soluzioni;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve risparmiare qualcosa. Sappiamo che i progetti faraonici non sono premiati dalle stelle, soprattutto perché si esce da un 2018 un po’ poverino, ma Giove aiuta i progetti che sono importanti a livello mentale. Per esempio, l’anno scorso sei stato fermo anche per motivi personali, magari perché non sei stato in perfetta forma, perché dovevi dimenticare qualcuno o qualcosa; quest’anno invece tutto questo blocco non c’è più ed è già un buon momento quello che stai vivendo. Togliersi un sassolino dalla scarpa sarà più facile;

Vergine. Situazione intermedia per il segno della Vergine, poi giovedì ancora meglio. In ogni modo, questo è un periodo che con Saturno in ottimo aspetto permette di ottenere delle piccole o grandi vittorie. Ma qualche contrasto te lo devi anche aspettare perché Giove è dissonante. Insomma, in qualche modo, anche agli inizi dell’anno, agli inizi di Febbraio, pure se c’è stata una conquista qualcuno ha cercato di non riconoscertela. Con Venere favorevole è difficile che tu non viva una grande passione, un grande amore. Sentimenti favoriti domenica;

Bilancia. Giornata a metà tra soddisfazione e incertezza, che può derivare anche dal fatto che se hai iniziato un nuovo progetto di lavoro c’è una forte concorrenza. Ci sono alcuni segni zodiacali, come il Leone per esempio, che quando si sentono in concorrenza, in competizione con qualcuno, danno il meglio di loro stessi ed altri, come la Bilancia, che invece detestano la concorrenza, ma non perché non vogliono avere rivali ma semplicemente perché detestano avere il fiato sul collo di qualcuno, di mostrare agli altri che sono i migliori. Tu intendi fare la tua strada e senza per forza confrontarti con chi ha più o meno di te. Tu sei una persona originale, lavori per fare le cose al meglio e quindi ogni tipo di conflitto cerchi di smussarlo. Peccato che da qualche tempo siano gli altri ad attivare qualche polemica contro di te del tutto non richiesta;

Scorpione. Lo Scorpione, dopo un martedì faticoso, si sente stanco ma in questo mercoledì ci sono stelle che un pochino confortano, che regalano maggiore energia e anche più forza. È vero però che tutti quelli che hanno iniziato una storia importante, che magari anche l’anno scorso, negli ultimi due anni, si sono sposati, hanno convissuto, ora avrebbero bisogno di qualcosa in più, di vivere un’emozione più serena, di stare accanto ad un partner che ricambia i sentimenti ma per motivi di lavoro, di distacco, magari causato non da disamore ma da problemi esterni, da qualche tempo ci sono delle perplessità. Quindi attenzioni: i prossimi due weekend possono portare delle lontananze fisiche e umorali.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è un po’ sottotono. In queste ore deve occuparsi un po’ più della forma fisica, quindi attenzione agli sbalzi di temperatura; tra l’altro il Sagittario non è che si risparmi, a livello fisico appunto, quindi se devi viaggiare, se devi fare più cose in città diverse o comunque in luoghi diversi della città prendi il tuo tempo. In amore attento a non dire sì troppo presto;

Capricorno. Il Capricorno ha un oroscopo effervescente, chiaro, solare, e ora si può trovare anche in condizioni di imbarazzo se c’è una persona che sfugge alle richieste. Perché? Perché tu, come sto spiegando da un po’, pretendi chiarezza. Ora devi mettere a posto alcune questioni personali, anche familiari. Non sei tu attaccato in maniera diretta ma puoi difendere delle persone a cui tieni;

Acquario. L’Acquario mercoledì e giovedì vivrà delle giornate particolari. Questa forza della Luna (c’è stato un novilunio abbastanza pesante) ha creato, sì, qualche tensione. Per esempio, in alcuni casi, hai dormito male oppure hai avuto un contrasto con qualcuno. C’è una forte stanchezza, c’è una forte polemica. Possiamo dire che da qui a Marzo sentimenti e amicizie recuperano, ma nell’ambito del lavoro c’è qualcosa che non va o qualcuno magari che ha qualcosa da dire su di te;

Pesci. Giornata buona, nonostante qualche piccolo fastidio, malessere di stagione passeggero. Cerca di riguardarti soprattutto se tra Dicembre e Gennaio c’è stato un momento difficile. Domenica sarà la giornata migliore della settimana per farti valere ma anche per capire l’importanza di un legame che ora più che mai è, diciamo, in discussione. Non voglio dire che tutti i nati sotto il segno dei Pesci siano in crisi in amore. Chi ha vissuto una crisi deve superarla. Ora decisamente sta meglio: può sorvolare o semplicemente volare alto, andare oltre, cercare un nuovo amore. Ma se la persona che è oggetto dei tuoi desideri è ancora lì, vicino a te, dovete cercare di incontrarvi, di capire le reciproche esigenze perché il sentimento che provi magari è ancora di grande amore (lo dico in particolare a chi ha una storia da tanto tempo). Però ti sembra che la persona che ami sia un po’ svagata, che magari non ti abbia dato quella forza, quell’energia, anche quelle carezze, quei baci che tu avresti voluto, che tu ti saresti aspettato. Se c’è qualche problema parla, perché lo sai come sei fatto: poi accumuli tutto dentro e alla fine diventa stressante, difficile dire le cose come stanno e magari poi ti vengono in mente delle strane vendette.

Maria Mento