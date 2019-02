Picchiata per 4 ore, vedova di una leggenda dell’MMA si salva grazie al Ju Jitsu

Sottoposta ad un violento pestaggio per 4 ore, Elaine Perez Caparroz, vedova della leggenda dell’MMA Ryan Gracie, riesce a sopravvivere grazie al Ju Jitsu.

Elaine Perez Caparroz (55 anni), vedova della legenda dell’MMA Ryan Gracie, era riuscita nei mesi scorsi a rifarsi una vita sentimentale dopo aver conosciuto il più giovane Vinicius Batista Serra (27 anni). I due si sono conosciuti in una chat, quindi si sono incontranti e tra loro era scattata un’attrazione. La loro frequentazione durava da 8 mesi appena quando l’uomo, per cause ancora non chiare, ha aggredito la compagna tentando di ucciderla.

Secondo la prima ricostruzione effettuata, Vinicius ha picchiato Elaine per quasi 4 ore, tentando in tutti i modi di ucciderla. L’aggressione è stata interrotta dalle forze dell’ordine, dopo che i vicini di casa le hanno interpellate. Inizialmente nessuno si era reso conto di quanto stesse succedendo, ma poi alcuni vicini hanno sentito le grida di aiuto della donna.

L’uomo, trovato in casa con macchie di sangue sulla maglietta e a poca distanza dalla donna con il corpo pieno di lividi, è stato arrestato e condotto in centrale con l’accusa di tentato omicidio. Elaine è stata invece trasportata d’urgenza all’ospedale Casa de Portugal di Rio de Janeiro. Qui i medici hanno applicato sul suo viso circa 40 punti di sutura, la donna presentava inoltre gli occhi neri e gonfi, una frattura nasale, ecchimosi sulle guance e abrasioni sulle labbra, senza contare innumerevoli lividi su braccia e gambe.

Secondo quanto affermato da sua nipote Kyra Gracie, la donna è salva solamente perché ha assunto la posizione di difesa a “X” tipica del Ju Jitsu. Si tratta di una tecnica difensiva che impedisce all’aggressore di strangolarti e consiste nel porre le braccia ad X davanti alla gola. Pare che Serra abbia provato a farle sciogliere la posizione mordendola e colpendola ma che Elaine sia stata molto brava a non cedere.