Profumo di fiori d’arancio per Christian Vieri e Costanza Caracciolo: spuntano le pubblicazioni

Christian Vieri e Costanza Caracciolo saranno presto marito e moglie: affisse le pubblicazioni di matrimonio al Comune di Milano

È ufficiale: ci sono le pubblicazioni. Il matrimonio tra Costanza Caracciolo e l’ex bomber dell’Inter Christian Vieri s’ha da fare e si farà. La coppia, che tre mesi fa ha accolto con gioia l’arrivo della prima figlia Stella, ha deciso di fare il grande passo dopo due anni d’amore. la notizia è stata data in esclusiva da Diva e Donna che ha pubblicato il documento relativo alle pubblicazioni. Per il momento, tutti gli altri dati sull’evento sono top secret. Si pensa, però, che la cerimonia possa essere celebrata entro la prossima estate. In dubbio la location.

Tra loro ci sono 17 anni di differenza ma la cosa non sembra avere importanza. Anzi, la coppia di cui vi stiamo parlando è più affiatata che mai, tanto da aver deciso di contrarre matrimonio. Stiamo parlando di Christian Vieri (45 anni) e Costanza Caracciolo (28 anni). L’ex bomber, considerato anche uno degli ex latin lover più navigati del panorama sportivo italiano, ha messo la testa a posto grazie all’amore per la bella Costanza. I due si sono innamorati nel 2017 (anche se si conoscevano già da prima) e non si sono più lasciati. Il loro sogno d’amore ha raggiunto il massimo coronamento con la nascita, avvenuta tre mesi fa, della primogenita Stella. ˈDiva e Donnaˈ ha svelato l’esistenza delle pubblicazioni matrimoniali di Christian Vieri e Costanza Caracciolo presso il Comune di Milano. Il matrimonio ci sarà, dunque, ma non si sa né dove né quando. Secondo i meglio informati sarebbe già stato tutto deciso e già il gossip impazza: la cerimonia potrebbe tenersi nella terra natale di Costanza, e cioè in Sicilia.

Christian Vieri sposa Costanza Caracciolo, prima foto di famiglia “social” da Dubai

Intanto, in attesa dei fiori d’arancio, la coppia si è regalata una vacanza a Dubai. Proprio da quella vacanza è tratta la prima foto social che immortala tutta la famiglia insieme. Tenuta molto casual per la coppia (entrambi in pantaloncini, t-shirt lui e camicetta lei) che si è lasciata immortalare durante la passeggiata lungo un ponte sospeso sull’acqua, con sullo sfondo la visione suggestiva dei grattacieli della metropoli. Con l’ex calciatore e l’ex velina anche la figlia Stella (3 mesi), della quale- anche se fisicamente non si vede- si intuisce la presenza all’interno del passeggino.

Maria Mento