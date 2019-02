Simona Ventura: “Conduco The Voice grazie a Maria De Filippi”

Sulle pagine del settimanale “Chi”, Simona Ventura parla della prossima conduzione di “The Voice”.

Dopo l’approdo in Rai, Simona Ventura è pronta a fare il grande debutto, al timone di “The Voice” (la giuria del talent show non è stata ancora ufficialmente annunciata, ma vi abbiamo fatto i nomi dei possibili giudici qui). Nel mostrare la gioia per il ritorno di Rai, dopo anni di assenza, la conduttrice non ha potuto fare a meno di ringraziare Maria De Filippi che a Mediaset, attraverso la Fascino, le ha dato modo di condurre “Selfie” e “Temptation Island” ed essere tra i giudici dell’ultima edizione di “Amici”:

“Qui in Rai c’è un pezzo del mio cuore. Un cuore che sa dire grazie a Maria De Filippi per quello che ha fatto per me, che oggi torna a battere sul 2 e domani… chissà”.

Simona Ventura: “Stiamo lavorando ad un cast di giudici che accontenterà tutti”

Come dicevamo, la giuria del programma, che inizierà ufficialmente il prossimo 16 aprile, non è stata ancora resa nota, ma, precisa Simona, accontenterà tutte le fasce di pubblico:

“Stiamo lavorando a un cast di giudici che non faccia dormire sonni tranquilli ai concorrenti, ai telespettatori e credo anche a me. Cercheremo di accontentare tutti i gusti, dal pop al rap, dal reggaeton al rock”.

In merito a Morgan futuro giudice:

“Lui è un fuoriclasse e non solo nel ruolo di giudice. Abbiamo un rapporto particolare. Credo mi veda come una sua sorella maggiore televisiva. Lo porterei sempre con me, soprattutto in un programma musicale”.

Maria Rita Gagliardi

