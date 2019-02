The Voice of Italy 2019 cancellato per colpa di Sfera Ebbasta?

“The Voice of Italy 2019” è stato cancellato per colpa di Sfera Ebbasta?

Solo qualche ora fa, attraverso questo post, vi abbiamo segnalato l’intervista rilasciata da Simona Ventura al settimanale “Chi”, nella quale la conduttrice parlava, con un certo entusiasmo, della prossima conduzione di “The Voice of Italy”, talent show targato Raidue che, lo scorso, anno, è stato condotto da Costantino dalla Gherdardesca per essere, poi, affidato a Superismo, dopo il suo rientro in Rai.

Ebbene, sembra proprio che Simona l’entusiasmo debba contenerlo perchè “The Voice of Italy”, la cui partenza era prevista per il prossimo 16 aprile, sarebbe stato cancellato dai palinsesti di Raidue. A lanciare lo scoop è, in esclusiva, Dagospia, secondo il quale, ad aver bloccato la produzione del programma sarebbe stato l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, che avrebbe preso la decisione dopo uno scontro col direttore di rete Carlo Freccero, a proposito della scelta di inserire fra i giudici della trasmissione il trapper Sfera Ebbasta.

Sfera Ebbasta sarà sostituito come giudice di “The Voice of Italy”?

La notizia, almeno per ora, non è stata ancora confermata dalla Rai che, piuttosto che cancellare definitivamente il talent show potrebbe fare un passio indietro ed optare per un cambio giudice. Come finirà? “The Voice” è davvero destinato a non andare in onda?

Maria Rita Gagliardi

