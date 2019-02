Texas, 12enne filma i secondi prima della sua morte, quando una esplosione devasta la sua casa – VIDEO

“Buongiorno ragazzi. Sono le 6:02. Mi preparo per la National Cheerleaders Association oggi”.

La piccola Linda Rogers, ragazzina di 12 anni di Dallas – in Texas – si sveglia presto per prepararsi per una gara di cheerleading.

“Comincio con i capelli, ho acceso solo la mia lampada perché non voglio accendere tutte le luci”, racconta davanti alla telecamera del suo iPhone.

“Mi dispiace se voi ragazzi non potete sentirmi ancora. Ma oh, capirete. Stanno tutti dormendo”, dice Linda, che parla piano per non svegliare i famigliari che dormono nelle loro stanze.

La ragazzina inizia quindi ad acconciarsi i capelli mentre l’iPhone filma, in fast forward.

A un certo punto, solo scintille.

Una esplosione dilania una parte della casa e la ragazzina muore, nonostante i soccorsi.

In occasione dell’anniversario della morte di Linda, i genitori della ragazzina hanno deciso di pubblicare il video.

Il resto della famiglia è rimasta ferita dall’esplosione e adesso si trova in causa con la Atmos Energy, responsabile del gasdotto esploso causando la morte della piccola, la devastazione della casa e il ferimento degli altri familiari.