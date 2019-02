Chi è Andrea d’Inghilterra: età, altezza e curiosità del Duca di York

Andrea d’Inghilterra, Duca di York: età, altezza e curiosità

Nato a Londra il 16 febbraio 1960

Ha 58 anni, al momento della stesura di questo articolo (21 febbraio 2019)

Altezza: 183 centimetri.

Titoli: Duca di York

La biografia di Andrea d’Inghilterra

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor è il fratello minore di Carlo d’Inghilterra, ciò fa di lui il terzogenito di Sua Altezza Reale Elisabetta II e del Principe Filippo d’Edimburgo.

Famoso soprattutto per la sua abilità nella guida dei caccia, la sua leggenda nacque nel novembre del 1978 quando si unì alla R.A.F (Royal Air Force), in soli quattro anni gli venne dato il comando di un’intero squadrone di elicotteri classe Seaking, specializzato in combattimento sottomarino e salvataggio. Le sue azioni salvarono numerose vite britanniche durante la Guerra delle Falkland.

Alla fine del 1983, Andrea venne trasferito alla RNAS Portland dove prese l’abilitazione al pilotaggio degli elicotteri Lynx e venne promosso al rango di tenente di vascello il 1º febbraio 1984, anno in cui divenne aiutante del campo di sua madre Elisabetta II. Nel 2010 raggiunse l’apice della sua carriera divenendo contrammiraglio.

Curiosità

Famosa e discussa fu la sua relazione con Sarah Fergusson , la quale finì dopo una serie di travagliati eventi, uno di questi fu quando Nell’agosto del 1992, il tabloid britannico Daily Mirror pubblicò in prima pagina degli scatti clandestini della duchessa che prendeva il sole in topless, seduta al fianco di John Bryan, un finanziere americano. Lo scandalo, data la promiscuità delle fotografie, che ritraevano Sarah in atteggiamenti intimi con l’uomo, minarono definitivamente il suo rapporto già incrinato con la famiglia reale.