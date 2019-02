ESCLUSIVA al noto youtuber Amedeo Preziosi: “A breve il mio singolo con Gabry Ponte e Dj Matrix”

Abbiamo intervistato il giovane youtuber italiano

Non ha ancora compiuto 23 anni eppure è già un vero e proprio fenomeno sui social, in particolare sulla piattaforma video YouTube. A questo proposito abbiamo così intervistato Amedeo Preziosi, che in ESCLUSIVA ha risposto alle nostre domande.

Ciao Amedeo, per prima cosa presentati ai nostri lettori…

Ciao a tutti! Mi chiamo Amedeo Preziosi, sono un ragazzo di 22 anni che carica video comici sul web e a quanto pare sono uno fra gli youtuber più apprezzati d’Italia J

Come si diventa in soli 2 anni youtuber con 2 milioni di iscritti sul proprio canale?

Con molto impegno e perseveranza. In realtà ho aperto il mio canale Youtube nel 2010! Ho fatto video per molto tempo senza riscontrare successo, per tanti anni i miei unici fan sono stati gli amici, ma il mio obiettivo non era diventare famoso, ma semplicemente divertirmi e fare ciò che amavo. Non bisogna mirare al successo, ma fare ciò che si ama e in cui si crede ed esso arriverà naturalmente.

Come è nato il personaggio Fumagalli?

Il personaggio di Fumagalli fu ispirato a un mio ex compagno di classe, un vero e proprio Fumagalli nella vita reale, sempre sballato, combinava disastri e con una vocina stridula imbarazzante. Appena lo conobbi ci feci subito amicizia, ma ormai sono anni che non lo sento più; se solo sapesse che ha contribuito a creare uno dei personaggi più amati dai ragazzini!

Intervista ESCLUSIVA ad Amedeo Preziosi

Cosa cerchi di trasmettere ai tuoi utenti sul tuo canale YouTube?

Diciamo che con i miei brevi video divertenti cerco sempre di strappare una risata a qualcuno, la vita è stupenda ma anche piena di ansie e preoccupazioni, una risata ogni tanto può solo far bene! Ogni mio video è studiato in modo tale da non lasciare mai un messaggio negativo a chi lo guarda, Fumagalli sarà anche buffo e divertente ma di certo non è un esempio da seguire.

Sappiamo che a breve uscirà un tuo singolo solista: puoi confessarci qualcosa a riguardo?

A breve uscirà “Anche se non trappo”, il mio nuovo singolo prodotto da Gabry Ponte e Dj Matrix. È quasi un anno che lavoriamo a questo progetto e ogni giorno che passa ci credo sempre di più! Sarà un singolo incentrato su un genere nuovo, “musica da discoteca” che riporta strumenti e sonorità rock anni ‘80! Ci tengo davvero tanto e credo sia il miglior singolo che abbia fatto fino ad ora, mi sono impegnato come non mai!

Come vedi il tuo futuro tra 10 anni e quali sono i sogni professionali che vorresti realizzare?

Sinceramente spero davvero di riuscire a fiondarmi nel mondo della musica, quella del canto è una mia grande passione (tanto che a 16 anni mi tatuai un microfono gigante in petto). Non tutti lo sanno ma quando ero ragazzino io e i miei amici avevamo una band, nella quale facevamo cover di diversi artisti punk- rock degli anni ‘90. Purtroppo con l’esplosione mediatica dei miei video abbandonammo il progetto e mi concentrai soprattutto su di essi. Speriamo di recuperare!

Simone Ciloni