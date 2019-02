Istruttore di volo disegna peni nel cielo, quindi scrive la motivazione: “Sono annoiato”

Un istruttore di volo australiano ha utilizzato il tempo libero in volo per dare sfogo alla sua creatività e tracciare disegni fallici sui radar.

Il volo è l’emblema della libertà, da sempre l’uomo ha desiderato solcare i cieli come un qualsiasi uccello ed oggi che i mezzi meccanici gli permettono di farlo, il semplice volo fine a se stesso potrebbe non bastare a placare il desiderio di libertà e di provare la conseguente sensazione di benessere. La dimostrazione di quanto stiamo dicendo risiede nelle creative manovre che un istruttore di volo australiano ha effettuato in una mattina piatta.

L’uomo, istruttore di volo autorizzato di Adelaide (sud dell’Australia) è partito di prima mattina dall’aeroporto di Parafield per un giro. Il pilota ha impiegato 3 ore per completare il giro e fare ritorno nello stesso aeroporto, ma quello che fa notizia e che nell’effettuare il giro si sia dilettato a disegnare con le sue traiettorie diverse forme falliche, quindi ha impiegato del tempo per scrivere “I’m bored”(sono annoiato) prima di fare ritorno.

La creatività dell’istruttore di volo è stata immortalata dal sistema di tracciamento

Nessuno si sarebbe reso conto di quello che stava facendo il pilota se non fosse che ogni aeroplano è dotato di un sistema di tracciamento e che chiunque stesse osservando nei radar il suo percorso ha preso visione della sua creatività. Nessuno o quasi è rimasto sorpreso dall’esercizio insolito dell’istruttore di volo, anzi i membri del personale di controllo hanno spiegato che non è una novità che i piloti diano sfogo al proprio talento scrivendo delle parole mentre volano.