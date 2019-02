Kabobo dà in escandescenze in carcere, sedato con un’iniezione e sottoposto a TSO

Adam Kabobo dà in escandescenze, viene sedato

Adam Kabobo torna a far parlare di sè. Il ghanese che si trova in prigione da circa sei anni, dal giorno in cui prese un piccone e cominciò a vagare e seminare morte a Niguarda, a Milano, uccidendo tre persone, l’uomo è sotto i riflettori. Prima per l’orrendo omicidio, soprattutto dopo che i giudici stabilirono che Adam Kabobo era in grado di capire cosa stava facendo e che uccidere tre persone era stata la sua forma di vendetta sugli italiani.

Poi perché di Adam Kabobo si era parlato come di un esempio di redenzione, aveva cominciato a studiare in carcere e a reintegrarsi. Infine, negli ultimi giorni, perché il detenuto modello avrebbe dato in escandescenze nel carcere di Opera dove sta scontando la sua condanna a vent’anni di carcere per triplice omicidio.

Ha subito un TSO per calmarlo

Adam Kabobo avrebbe cominciato ad impazzire all’improvviso, tanto che gli agenti di polizia hanno dovuto chiedere l’autorizzazione per sedarlo con un’iniezione e hanno ricevuto il via libera da parte del comune per il TSO. Ma quando l’autorizzazione è arrivata, ci è voluto un bel po’ per riuscire a fare l’iniezione a Adam Kabobo per calmarlo.

Adam Kabobo è detenuto ad Opera dopo aver trascorso un po’ di tempo al centro neuropsichiatrico di San Vittore, ormai chiuso. Da qualche tempo sembra che le terapie avessero cominciato a dare il risultato sperato su Kabobo, che sembrava migliorato. Ma il percorso per l’indipendenza e la normalità è ancora lungo e l’ultima follia di Kabobo lo dimostra.