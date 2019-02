Lady Gaga single a sorpresa: dal matrimonio imminente, alla rottura con Christian Carino

Lady Gaga ed il suo menager Christian Carino si sono lasciati.

Matrimonio sfumato per Lady Gaga. L’interprete di “Born this way” ed il suo manager Christian Carino, che sarebbero dovuti convolare a nozze, dando vita a quello che sarebbe dovuto essere il matrimonio dell’anno celebrato a Venezia, si sono lasciati. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il portavoce della popstar, che ha dichiarato:

“Semplicemente non ha funzionato. Le relazioni a volte finiscono. Non c’è alcun dramma dietro”.

I due si frequentavano dal febbraio del 2017, poco dopo la rottura di lei con Taylor Kinney e la stessa artista aveva annunciato il fidanzamento con Carino, suo agente, lo scorso ottobre, durante la 25ma edizione di Women in Hollywood.

Le voci di una presunta crisi si rincorrevano da tempo, soprattutto da quando la cantante, candidata agli Oscar per “A star is born” si era presentata al red carpet dei Grammy Awards da sola e senza l’anello di fidanzamento al dito. La cantante, inoltre, dopo aver ricevuto il premio per “Shallow” nel suo discorso non aveva fatto alcun riferimento al compagno. Nessun riferimento a Carino neanche il 14 febbraio: il giorno di San Valentino l’artista non ha condiviso la classica foto della coppia innamorata ma uno scatto del suo nuovo tatuaggio con il titolo di una delle canzoni che interpreta nel film “A star is born”.

Lady Gaga e Christian Carino: addio anche professionale?

L’addio, oggi, potrebbe essere anche sul fronte professionale, perché sembrerebbe che Gaga abbia anche intenzione di cambiare manager. Del resto, come si dice, “occhio non vede, cuore non duole!”

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram