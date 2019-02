Mangiano funghi al ristorante stellato Michelin: donna di 46 anni muore, 11 intossicati

Mangia funghi al ristorante, muore a 46 anni

Tragedia in Spagna, dove una donna di 46 anni è deceduta e altre 11 persone sono rimaste intossicate e sono dovute andare in ospedale a causa dell’ingestione di funghi velenosi.

Ciò che lascia davvero scioccati è che i funghi in questione non erano stati raccolti dai malcapitati, ma erano stati serviti in un costoso ristorante stellato che aveva ottenuto in riconoscimento Michelin. Non è la prima vicenda di intossicazione alimentare che sfocia in tragedia.

Il locale era noto per la cucina altamente innovativa: si tratta del ristorante RiFF di Valencia, uno dei luoghi più alla moda per chiunque voglia gustare la cucina sperimentale.

Un morto, undici persone intossicate per un fungo

La 46enne Maria Jesus Fernandes Calvo era in compagnia del marito e del figlio di 10 anni, ed aveva deciso di provare la cucina sperimentale di questo noto ristorante di Valencia per festeggiare il compleanno del marito. Dopo aver consumato il pasto, un piatto a base di funghi, la donna ha cominciato ad accusare i sintomi di un malore, con diarrea e con vomito.

La donna è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale ma purtroppo è morta domenica scorsa, in mattinata. Anche il marito ed il figlio hanno accusato malori, assieme ad altre nove persone che erano state ospiti del ristorante ed avevano assaggiato quel piatto.

Sotto accusa, ora, un piatto del ristorante cucinato con un fungo particolare, la morchella, che è idonea alla consumazione ma solo dopo una adeguata cottura. Se consumato crudo, questo fungo lascia nel corpo una sostanza letale per l’organismo, l’idrazina.

Gli inquirenti però vogliono esser certi del collegamento fra il piatto ed il decesso della donna. “Dobbiamo ancora stabilire se il decesso è strettamente legato a quel fungo o se sono sopraggiunte ulteriori complicazioni” fa sapere la polizia a Valencia.