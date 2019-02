‘Matt & Bise’, intervista ESCLUSIVA: “Niente segreti per il successo su YouTube. Non date peso agli haters”

Ospiti qui con noi oggi ‘Matt & Bise’

Giovani e famosi, hanno trovato il successo diventando virali su YouTube: ci riferiamo a ‘Matt & Bise’, duo comico e idoli dei teenager (e non solo).

Abbiamo colto l’occasione per capire meglio il segreto del loro successo e i nuovi progetti che hanno in cantiere in questa intervista che ci hanno rilasciato in ESCLUSIVA.

Ciao ragazzi, per prima cosa vi chiediamo di dirci qual è il peggior difetto che non sopportate dell’altro…

Wow, che domanda per rompere il ghiaccio! Matt è disordinato, mentre Bise non arriva mai puntuale!

Come è nata la vostra collaborazione su YouTube? Qual è a vostro parere il segreto per diventare youtuber di successo?

Noi ci conoscevamo già a scuola, eravamo i tipici compagni di banco che venivano sempre separati dai professori perché facevamo troppo casino. Abbiamo iniziato a postare video per divertimento, ma senza avere in mente l’idea di fare successo. Inizialmente Bise aiutava con le riprese, poi successivamente si è unito. Per diventare youtuber di successo non c’è un segreto, sicuramente bisogna essere se stessi, non cercare di imitare qualcuno che ha buoni numeri. Spontaneità e voglia di osare e sperimentare con i format possono sicuramente dare una mano a farsi notare.

In una realtà dove gli haters sono una costante per ogni personaggio o gruppo famoso, come si interagisce con queste particolari persone?

Cerchiamo di riderci su e non darci troppo peso, altrimenti è la fine.

‘Matt & Bise’ si raccontano a 360 gradi

Pochi mesi fa è uscito il libro ‘Mamma ci siamo persi a New York. Impara l’inglese nonostante Matt & Bise’: raccontateci qualcosa di più a questo proposito…

Questa è la nostra terza pubblicazione, dopo un libro autobiografico e uno fatto a fumetti dove davamo voce ancora a Mamma Bise, abbiamo deciso di raccontare le nostre avventure durante un viaggio a New York. Con l’occasione abbiamo deciso di fare anche un piccolo manuale di inglese che insegna le frasi fondamentali che possono essere utili durante un viaggio all’estero. Siamo stati a New York un mese, adoriamo questa città perché è magica e ha un’atmosfera unica in tutto il mondo. Ci siamo sentiti dei veri newyorchesi!

Qual è il video postato su YouTube che vi ha particolarmente gratificato e quale invece a vostro parere non è stato particolarmente seguito o apprezzato abbastanza sui social?

Mettiamo tutti noi stessi in ogni video che realizziamo, ma possiamo dire che uno dei video che ci ha dato maggiormente soddisfazione è stato lo speciale natalizio che abbiamo girato prendendo ispirazione da “Christmas Carol” di Charles Dickens. Abbiamo impiegato molto tempo a realizzarlo, tante risorse per renderlo credibile e abbiamo avuto una grande soddisfazione. Fortunatamente non abbiamo ancora avuto riscontri negativi, quindi non abbiamo un video da indicare come non particolarmente apprezzato.

Potete darci qualche anticipazione sui vostri prossimi progetti lavorativi?

Sicuramente viaggiare ancora che è un’altra nostra grande passione e portare all’estero nostri video già realizzati qui in Italia, è un esperimento che abbiamo provato anche durante il nostro viaggio a New York ed è andato molto bene. Per il resto, vogliamo lasciarci quante più porte aperte possibili, vogliamo continuare a metterci alla prova, anche con radio e tv. Ma non c’è ancora niente di definito.

Simone Ciloni