Nausica era gay e adesso sta con lui: il convegno della giornalista Della Valle genera polemiche

Il 2 marzo 2019 Nausica Della Valle terrà un convegno in cui spiegherà com’è passata dall’essere lesbica ad eterosessuale. Sul web intanto infuriano le polemiche.

L’associazione cattolica ‘Cristiani per servire Biella‘ ha organizzato per il prossimo 2 marzo 2019 un convegno sull’omosessualità intitolato ‘Perché non sono più lesbica‘. L’ospite principale del convegno sarà la giornalista Mediaset Nausica Della Valle, la quale parlerà della propria esperienza personale e di come sia divenuta eterosessuale.

Già in passato la giornalista aveva parlato pubblicamente della propria “guarigione” dal lesbismo. In un’intervista rilasciata nel 2017 aveva spiegato che tutto è avvenuto una mattina in cui ha avuto un colloquio con Dio: “Una mattina ero a casa e dissi al Signore che volevo studiare la parola. Lui mi parlò con voce udibile, mi disse che Lui era maschio e femmina e che aveva creato l’uomo e la donna: tutto ciò che era al di fuori della sua creazione è un inganno della menzogna, Satana”.

Nel corso della stessa conversazione, Dio disse a Nausica che l’omosessualità era un abominio e che nelle chiese di oggi si sottolineava troppo poco come tale deviazione fosse abominevole. Dopo quelle parole la giornalista ebbe una guarigione immediata e da quel giorno si è fatta testimone di questa verità divina, al fine di liberare tutti gli omosessuali dal giogo di Satana.

Convegno sull’omosessualità a Biella, il web s’indigna

La notizia dell’esistenza di questo convegno ha creato non poche polemiche sul web, dove rappresentanti della comunità omosessuale italiana si sono mostrati decisamente contrariati per le posizioni sostenute dalla giornalista. Oltre i commenti irosi c’è anche chi polemizza con un minimo di ironia chiedendo a Nausica se conosce corsi per diventare lesbica “Visto che lei è finalmente guarita”, oppure: “Ecco cosa succede a respirare troppe scie chimiche”, e ancora: “Dopo l’amico Luca di Povia, anche Nausica Della Valle è guarito”.