Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Febbraio 2019: ci vuole calma per i Gemelli, il Cancro attende Marzo

Giovedì 21 Febbraio 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È una giornata in cui ti soffermi a pensare su quelle che sono le grandi decisioni della vita. C’è più impeto, lo dico sempre, con Giove favorevole, però in amore, per avere chiarezza e soprattutto capire quello che pensi, forse sarà bene aspettare Marzo. Non perché tu non abbia le idee chiare: più che altro, in questo momento, ci sono delle persone che non hanno le idee chiare con te, che si comportano forse in maniera non proprio attendibile. Serve ancora un po’ di prudenza se la storia che vivi ha avuto dei problemi;

Toro. Il Toro ha qualche discussione di lavoro da cui potrà uscire fuori bene perché, a mio avviso, il Toro è uno dei segni più forti, più intraprendenti. Adesso puoi anche fare le stesse cose che facevi l’anno scorso però con meno ansia, e quindi evidentemente sei un pochino più forte. Domenica è l’unica giornata un po’ sottotono di una settimana che invita all’azione;

Gemelli. Un po’ di stanchezza c’è. Io dico sempre che questo è un segno che dagli inizi dell’anno deve fare le cose con calma. Poi è chiaro che ci sono Gemelli giovani che hanno 20 anni non è che abbiano tanta stanchezza, però un po’ di esasperazione in un rapporto d’amore, in un legame, può essere nata e addirittura- per le persone che hanno qualche anno in più- questo è il periodo migliore per fare delle scelte importanti in vista del futuro ma sempre con attenzione perché il fatto di avere Giove in opposizione dice “Attenzione”, appunto, alle questioni legali, ai contratti. Lascia passare l’acqua sotto i ponti. Se c’è un nemico, probabile che si distrugga da solo: insomma, non devi fare nulla. Aspetta. Sentimenti sottotono. Purtroppo Febbraio è un mese che ha portato un po’ di distacco nelle coppie che si amano di più;

Cancro. Il Cancro deve puntare le proprie risorse sul mese di Marzo perché Febbraio è nato con una Venere in opposizione che ancora si fa sentire, quindi per i sentimenti c’è appunto qualche dubbio, per le relazioni di tutti i giorni c’è qualche intralcio. Ti sembra sempre di fare il doppio della fatica degli altri, e allora cerchiamo di organizzare una domenica piacevole perché quella sarà una giornata valida anche per i sentimenti. Marzo darà risposte migliori per l’amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questi giorni sta cercando di ritrovare il proprio assetto ma anche di puntare in alto; assieme ad altri due segni, Ariete e Sagittario, è tra i favoriti anche in vista della prossima stagione. Io spero che tu voglia mettere in pista progetti che potranno avere un grande risalto nel corso delle prossime settimane. Tornare protagonista è facile quando si nasce protagonisti e tu lo sai: sei nato con una grande carica di forza, ma soprattutto con un ottimo orgoglio che non deve diventare, però, alterigia. Non importa vincere: l’importante è scoprire di nuovo una grande capacità di azione. Successo;

Vergine. È una giornata efficiente e parlo di efficienza non a caso perché tu ci tieni ad essere sempre pronto all’azione. In particolare, domenica avrai una marcia in più. Non sottovalutare quello che capita in questo momento e soprattutto certe relazioni sappi che potranno diventare molto importanti. Momento di forza, di nuove scoperte e chi ha già scoperto un amore negli ultimi tempi non deve assolutamente rinunciarci;

Bilancia. La Bilancia non discute il proprio successo ma è la comunicazione che manca, l’aiuto che manca. Ci sono persone attorno a te che sembra quasi lo facciano apposta a cercare di fermare la tua evoluzione, e così ogni giorno devi trovare le parole migliori per evitare uno scontro ed è una fatica andare avanti. C’è un traguardo, perché dalla seconda metà di Marzo– soprattutto se hai intenzione di cambiare un gruppo, un ruolo, un progetto, un programma- avrai delle notizie migliori, quindi anche se hai iniziato una nuova attività potrai stare meglio. Attento alle persone che sgomitano: tu non le sopporti;

Scorpione. Perdere tempo nel cercare di risolvere problemi che non sono facili da sbrogliare non è affatto utile, anzi in questo momento forse dovresti abbandonare tutti i percorsi interrotti, complicati, ingarbugliati legati al passato. A te i garbugli un pochino piacciono, eh, anche in amore. Se c’è una persona libera, tranquilla, anche molto appiccicosa, e un’altra che invece è un po’ intrigante, lontana, particolare, suadente, tu preferisci la seconda. Insomma, non dico che ti cerchi i guai però spesso sei attratto dalle persone un po’ più complicate. Ma perché questo? Perché a te non basta solo il rapporto fisico in un legame: tu vuoi anche lavorarci di testa, in qualche modo capire quanto è bello emozionarsi, poi magari anche arrabbiarsi per poi fare pace. Tutti quelli che non sopporti più saranno messi in un angolo nelle prossime settimane;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, pur rimanendo sempre in un periodo di grandi affermazioni, in questi giorni è molto scontento e magari un po’ distratto. La distrazione può essere fonte anche di qualche problema, quindi mi raccomando: cerca di stare più tranquillo e di non fare troppe cose contemporaneamente altrimenti rischi di perdere qualcosa. Pazienza compresa;

Capricorno. Ecco una giornata interessante. Purtroppo devo dire che, dal punto di vista delle relazioni sociali c’è qualche problema ma non per colpa tua, così anche in famiglia. Più che altro adesso devi difendere delle persone a cui tieni più che difendere te stesso: una persona che ami, magari il partner, una persona cara, in questi giorni potrebbe trovarsi in una difficoltà piuttosto estrema e tu soffri per questo o stai male per questo. Però devo dire che non manca l’energia, la voglia di combattere, quindi voglio comunque dare una valutazione molto favorevole al tuo oroscopo;

Acquario. L’Acquario deve lavorare molto ma poi alla fine ottiene poco. Questo non va bene: è già successo nel 2018 e adesso è chiaro che bisogna invertire la marcia. Se ci sono delle precarietà che vanno avanti da tempo bisogna cercare di superarle. Chi vive relazioni conflittuali dovrà fare chiarezza entro Marzo. Dal prossimo mese, infatti, sarai intrigato da nuove conoscenze. Potresti anche risolvere un piccolo problema personale. Pensi che sia arrivato il momento di cambiare vita o di impostare un progetto. Se hai voglia di iniziare un nuovo percorso questo è il periodo migliore;

Pesci. Non sono pochi quelli che negli ultimi tre mesi hanno cambiato riferimenti e sappiamo che quando c’è un distacco, una crisi, il segno dei Pesci non è che supera tutto in due settimane. Ha bisogno di tanto tempo per migliorare e migliorarsi. Diverso il discorso di chi ha più storie o magari più dubbi nel proprio cuore, perché è attratto da più persone, perché ancora non ha sistemato un problema legato al passato. In caso di separazione ci metti del tempo prima di recuperare. Ad ogni modo sappi che Marzo e Aprile saranno mesi importanti perché entro la fine di Aprile Venere verrà a trovare il tuo segno, quindi possiamo dire: recupero, per le coppie che hanno avuto una piccola crisi è possibile riallacciare un discorso interrotto e invece per chi è solo il tempo libero non manca (spero) e allora tanto vale spenderlo proprio per ampliare il raggio delle conoscenze. Domenica, a questo proposito, sarà una giornata ideale per le relazioni.

