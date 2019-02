Riassunto puntata Uomini e Donne 21 febbraio: Angela Nasti nuova tronista, Natalia esce con Andrea, Luigi ha difficoltà con Giorgia

Uomini e Donne 21 febbraio 2019: Angela Nasti è la nuova tronista, Ivan rimane con due corteggiatrici

Anche oggi 21 febbraio 2019 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Ecco una sorta di riassunto delle vicende che hanno interessato i tronisti, durante questa puntata di giovedì. Si inizia con il video di presentazione della nuova tronista Angela Nasti, sorella della nota Chiara Nasti. La ragazza sembra un po’ agitata, ma la situazione si stempera con la sua imitazione di Belen Rodriguez.

Si passa poi al trono di Ivan, che non se la passa bene poiché una delle sue corteggiatrici è uscita in esterna con Andrea Zelletta. Parliamo della bella Natalia Paragoni che, con la sua decisione, si è attirata addosso le critiche degli opinionisti nonché di Ivan, che è apparso abbastanza nervoso. Il tronista non vuole portarla in esterna, affermando la sua preferenza per Silvia e Sonia.

Uomini e Donne: Luigi bacia Irene, Andrea conosce le sue corteggiatrici

Si passa al trono di Luigi, che è uscito in esterna con tutte e tre le sue corteggiatrici. Con Valentina trascorre la giornata sulla neve, dove la ragazza conosce uno dei migliori amici di Luigi, Giordano Mazzocchi che è un ex protagonista del trono classico. In seguito i due si appartano e sembrano essere molto vicini fisicamente, ma Valentina non vuole baciarlo perché ammette di non conoscere abbastanza il tronista per compiere questo passo. Irene presenta Luigi ai suoi genitori, che sembrano apprezzarlo molto anche se con una riserva. I due escono a fare due passi e, tra una chiacchiera e l’altra, scatta il bacio.

L’esterna con Giorgia doveva durare sette ore ma il tronista confida di aver fatto fatica, oltre a lamentare la mancanza di “complicità” tra i due. In studio Giorgia rivela di non aver avuto storie importanti, e di non ammettere rapporti fisici senza amore. Luigi per adesso non vuole eliminarla, anche se tutti gli consigliano di farlo. Il nuovo tronista Andrea Zelletta conosce, finalmente, le sue corteggiatrici.