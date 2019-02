Uomini e Donne News, a pochi giorni dalla scelta di Teresa, Antonio dice la sua

Teresa sceglie Andrea dal Corso che le rifila un bel no, a discapito di Antonio Moriconi

Manca poco tempo alla scelta di Lorenzo Riccardi, che verrà trasmessa venerdì 22 febbraio 2019 su Canale 5, ma a quasi una settimana il gossip sull’epilogo della scelta di Teresa sembra non arrestarsi ancora. Alla fine dei due giorni trascorsi in villa con i suoi corteggiatori, Teresa ha comunicato ad Antonio Moriconi che non sarebbe stato la sua scelta. Il corteggiatore, nonostante i suoi 23 anni, si è dimostrato un vero signore e ha incassato il colpo con una dignità esemplare.

Beh visto i trascorsi con la tronista non ci si poteva aspettare nulla di diverso. Antonio ha sempre avuto il favore del pubblico, ed il perché è cristallino a tutti. La scelta della tronista è ricaduta su Andrea Dal Corso, che però le ha risposto di no non presentandosi alla festa di fidanzamento organizzata dalla redazione. Tutti si chiedono il perché del gesto, e non sono mancate le critiche e le offese nei confronti del ragazzo.

Antonio Moriconi si rivela a “Uomini e Donne Magazine” ad una settimana dalla scelta

Che Antonio Moriconi provasse dei sentimenti forti nei confronti della tronista napoletana, era chiaro come il sole a tutti. Il ragazzo ammette di provare ancora dei sentimenti per Teresa, nell’istante in cui pronuncia queste determinate parole: “Teresa se mi avessi voluto, ti avrei detto si“. Una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti, nonostante gli eventi non siano stati esattamente dalla sua parte.

Ma che il bell’Antonio fosse un bravo ragazzo si era già capito, chissà se Teresa si farà un esame di coscienza, tornando sui suoi passi. Ma la vera domanda è “Antonio sarebbe disposto a voltare pagina, passando sopra a quello che è successo in villa?”. Beh questo potremo scoprirlo solo continuando a guardare il format. Bisogna considerare che il pubblico invoca, a gran voce, il trono per il bel maestro di sci. Chissà che stavolta non vedremo la Langella in veste di corteggiatrice!