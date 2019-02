Adrian: sospeso definitivamente da Mediaset e rinviato in autunno

Mediaset ha sospeso definitivamente “Adrian” e lo ha rinviato in autunno.

Attraverso questo post, vi avevamo parlato del mistero che aleggiava su “Adrian”, la serie evento con protagonista Adriano Celentano che, dopo settimane di promo martellante, aveva fatto registrare a Canale 5 bassissimi ascolti.

Inizialmente, la serie è stata sospesa, almeno ufficialmente, per un presunto malanno del Molleggiato. Una sospensione sospetta che in molti avevano attribuito allo scontro diretto con il “Commissario Montalbano” che, da anni, in casa Rai fa registrare ascolti bulgari. Successivamente, si è parlato di un nuovo rinvio, a data da destinarsi.

“Adrian” sospeso fino al prossimo autunno

Ebbene, il sito “Tvblog”, in anteprima, annuncia che “Adrian” è stato sospeso e potrebbe tornare sui nostri teleschermi, addirittura, il prossimo autunno. ma ancora non si sa su quale rete e in che modalità. Non è dato sapere se il cartone animato, che ha fatto molto discutere (ve ne abbiamo parlato qui) sarà preceduto, come le scorse puntate, da un minishow, oppure se si cercherà di convincere Celentano ad essere protagonista di un grande show televisivo, come già successo in passato.

Basterà un grande evento canoro a risollevare gli ascolti di “Adrian”?

