Elisa Isoardi sulla relazione naufragata con Matteo Salvini: “Mi manca la quotidianità con lui”

Elisa Isoardi torna a parlare della storia d’amore naufragata con Matteo Salvini, rivelando che le manca la quotidianità con lui.

Sono passate settimane da quando la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini si è conclusa, eppure la stampa continua a parlarne. La conduttrice de “La Prova del cuoco” parla con una certa nostalgia della relazione, durata ben cinque anni, con il vice Premier e Ministro dell’interno:

“Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace. Sono una testa pensante e non smetterò di esserlo. Mi manca la quotidianità con lui, i momenti passati insieme, anche se poi alla fine ci vedevamo poco, ma quel poco pesava, eccome. Con Matteo sono stati cinque anni bellissimi, la storia d’amore più importante della mia vita e ora sto bene così”.

La conduttrice ha parlato dei paragoni fatti con Antonella Clerici che, inevitabilmente, manca al pubblico che, da anni, la seguiva a “La Prova del cuoco”:

“Qui è la mia vera famiglia. Vivo più con loro che con i miei genitori o un probabile fidanzato. Con La prova del cuoco stiamo vincendo la scommessa e gli ascolti crescono. Il tema delle sfide è sicuramente più conoscenza del cibo, argomento che studio da quindici anni. Io poi risulto più algida di Antonella Clerici, ma non è così. Non simulo mai in tv neppure quando un piatto non mi piace. Cosa rara. Non c’è Masterchef che tenga. I nostri cuochi, a differenza loro, sono in diretta e fanno cose strepitose”.

Elisa Isoardi: “Spero che la Rai mi affidi altri progetti”

Elisa, spera, però, che la Rai decida di affidarle anche altri progetti:

“Vorrei che la Rai mi utilizzasse per tutto quello che sono, inclusa la mia fisicità non irrilevante. Esiste anche l’Elisa con le gonne e i tacchi. Facciamola vedere. Non dobbiamo tarparla”.

La Rai accoglierà l’invito?

Maria Rita Gagliardi

