ESCLUSIVA Chicco Nalli: “Cerco la persona giusta. Tina Cipollari? E’ sempre la numero uno”

Intervista esclusiva al famoso hair stylist Chicco Nalli

Oggi abbiamo il piacere di ospitare qui in redazione Chicco Nalli, hair stylist di successo e opinionista televisivo in diversi programmi. Noto al grande pubblico inizialmente per essere stato per tanti anni il marito di un volto molto noto a ‘Uomini e Donne’ (Tina Cipollari), lo abbiamo intervistato in ESCLUSIVA.

Ciao Chicco, grazie di essere qui con noi… In diverse recenti interviste hai parlato di cosa pensi del futuro marito della tua ex moglie Tina Cipollari; noi invece siamo curiosi di chiederti qual è il segreto di un rapporto fin ‘troppo pacifico’ e amichevole che riesci ad avere con Tina…. Sotto sotto forse provi ancora dei sentimenti per lei?

Sì, ho rilasciato diverse interviste dove parlavo del compagno di Tina. E’ un uomo intelligente, affabile e soprattutto molto moderno, in quanto sa comunicare e dialogare anche con me. Sono molto felice che Tina si sia innamorata di questa persona visto che è quello giusto per lei. E’ preciso, molto educato e senza vizi. Non sono geloso di lei in quanto ho un rapporto talmente bello con la mia ex, la gente può pensare che ci sia un velo di gelosia ma non è assolutamente così. Se lei sta bene allora sto bene anch’io e allo stesso tempo lo sono anche i bambini. Abbiamo creato un rapporto in simbiosi molto amichevole e pacifico, così sono sereno mentalmente e nel cuore. Le cose possono finire, lo abbiamo capito insieme guardandoci negli occhi cercando di trovare un punto d’intesa tra noi due e i nostri figli. Non c’è mai stata gelosia né da parte mia né da parte sua coi rapporti che ho avuto o che avrò in futuro.

Tina è senza dubbio un personaggio televisivo molto seguito e amato dal pubblico di ‘Uomini e Donne’: come vedi questi suoi continui battibecchi con la regina del Trono Over Gemma Galgani?

Per quanto riguarda i battibecchi che lei ha in puntata preferisco non esprimermi anche perché sono cose che non mi riguardano personalmente. Tina è la numero uno, una grande e sa benissimo come si comporta. Quindi 10 a zero per Tina su tutto…

Svelaci qual è un punto di forza e di debolezza del tuo carattere….

Ho tante forze e altrettante debolezze. Ho la forza di essere un uomo che combatte tutti i giorni per il lavoro, per cercare di portare a casa degli ottimi risultati e ad oggi non mi posso recriminare nulla. Tutte le mie cose sono state fatte con passione e onore e sono contento di dove sono arrivato e sto arrivando, visto che non mi pongo mai limiti e cerco sempre di spingermi oltre. Passione, volontà e voglia di creare sempre cose nuove mi hanno sempre caratterizzato. Una debolezza? Ce l’ho con i miei figli perché loro sono il cuore e l’anima mia. Sento molto la mancanza di mio padre perché l’ho perso quando avevo solo 14 anni. Io cerco di dare a loro quello che non ho potuto avere io ad un certo punto della mia vita. A volte dovrei essere un po’ più duro con loro ma non ci riesco sempre. Sono una persona semplice che ama la vita e le donne. Non ho debolezze per quanto riguarda i sentimenti, sono molto cocciuto e cerco di arrivare ad un certo punto anche nell’amore, perciò sono sempre alla ricerca della persona giusta che possa starmi accanto nonostante il lavoro difficile che faccio stando a contatto con tante donne.

Hai dichiarato la scorsa estate che il tuo flirt con la bella attrice spagnola Myr Garrido è finito per la distanza: ora ti senti veramente pronto per un nuovo amore?

Sono pronto per un nuovo amore al cento per cento, non come sfida ma come apertura mentale e di cuore. Sono una persona che ama e sa amare. Quando è finito il rapporto con Myr è stato bello pure quello perché abbiamo saputo separarci come due persone intelligenti. La distanza era notevole, in più lei aveva tanti impegni televisivi in Spagna e io diversi lavori qui in Italia. E’ finita anche con lei in maniera amichevole; ogni volta che finisco un rapporto con una persona ci tengo a tenere una base solida per potere avere un rapporto di amicizia.

Quali sono i progetti lavorativi e televisivi che ti vedono protagonista nei prossimi mesi?

Ora sono tutti i giorni a ‘Pomeriggio Cinque’ con la mia rubrica sui capelli, il benessere e la bellezza. Inoltre c’è anche un altro progetto che a breve vedrete ma non posso svelarvi nulla.

Simone Ciloni