Gianmarco Amicarelli, ex di Jane Alexander, dopo la rottura con Elia Fongaro: “Per lei, la porta è sempre aperta”

Gianmarco Amicarelli commenta la fine della storia d’amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, sulle pagine del settimanale “Spy”.

Dopo essere stato scaricato dall’attrice, Gianmarco Amicarelli, attraverso le pagine del settimanale “Spy”, commenta la fine della storia d’amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro (della rottura ve ne avevamo parlato qui). Gianmarco, che da Jane era stato lasciato proprio per Elia, conosciuto dalla Alexander nella Casa del “Grande Fratello Vip”, non si aspettava che i due si lasciassero cosi’ presto:

“Non mi sarei mai aspettato un matrimonio lampo, me nemmeno che finisse tutto così presto.Non mi ha toccato particolarmente. Da come erano partiti ero convinto che sarebbero durati un po’ di più. Sembravano decisi e piuttosto felici della decisione presa”.

Gianmarco Amicarelli: “Per Jane Alexander ho sofferto molto”

Lui, del resto, dopo la rottura con Jane ha sofferto molto:

“Non posso nascondere che ho sofferto molto per come sono andate le cose. E’ stato tutto così stressante, ma ora è finalmente arrivato il momento di ricominciare”.

Su un possibile ritorno di fiamma con Jane, Gianmarco non si fa troppe illusioni, anche se lascia aperto un piccolo spiraglio di speranza:

“E’ capitato ogni tanto di scambiarci qualche messaggio, ma nulla di così rilevante. Non credo onestamente che possa tornare sui suoi passi. Io la porta non la chiudo, ma non voglio neanche starci troppo a pensare. Vedremo quello che succederà. E’ passato ancora troppo poco tempo per essere così razionale. Poi, laddove tornasse, non è detto che tutto torni com’era, anche se ho imparato a dare un certo peso alla regola del ‘mai dire mai”.

Maria Rita Gagliardi

