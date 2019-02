Mariana Rodriguez su Fabrizio Corona: “Ci siamo frequentati, ma non è un uomo se dice di avermi portata a letto”

Mariana Rodriguez risponde a Fabrizio Corona che, nella sua autobiografia, ha parlato dei loro incontri intimi.

Nella sua autobiografia “Non mi avete fatto niente”, Fabrizio Corona ha reso noti i nomi di alcune delle sue amanti, tra le quali vi sono anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo italiano (ve ne abbiamo parlato qui). Ad avere avuto un incontro intimo con l’ex agente fotografico sarebbe stata anche Mariana Rodriguez, modella venezuelana e concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Attraverso le pagine del settimanale “Diva e Donna”, Mariana, che recentemente è tornata a fare coppia fissa con Simone Susinna, ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, dice la sua su quanto raccontato da Fabrizio:

“Io e Fabrizio ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa per una serata che dovevamo fare insieme. All’epoca non era fidanzato, c’è stata una frequentazione, ma è finita lì. Invece lui ha dichiarato di avermi portata a letto, cosa mai successa. Penso che un uomo debba avere rispetto, altrimenti non è un uomo”.

Malena: “Fabrizio Corona non ha alcun rispetto per il genere femminile”

Anche la pornostar Malena, chiamata in causa da Fabrizio come sua presunta amante, ha commentato i racconti di Corona:

“Non ho alcuna intenzione di fare pubblicità a questo signore che s’è permesso di usare il mio nome per strumentalizzarlo. Questo individuo ha parlato di me come di un oggetto da usare all’occorrenza. Ha utilizzato termini diffamatori e lesivi della dignità di una persona. Credo che questo signore non abbia alcun rispetto per il genere femminile. Non prova un’attrazione autentica per le donne perché le considera né più né meno dei pezzi di carne”.

Maria Rita Gagliardi

