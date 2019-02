Meghan Markle news: la duchessa aspetta un maschietto? L’indiscrezione dopo il baby shower

Meghan Markle aspetta un maschietto? Tutti i dettagli del suo baby shower.

Vi avevamo parlato, attraverso questo post, del baby shower organizzato dalle amiche di Meghan Markle a New York, per festeggiare l’imminente arrivo del royal baby. All’evento, vi avevamo raccontato, è stata invitata anche Abigail Spencer, attrice e collega della duchessa del Sussex in “Suits” che, involontariamente, è stata protagonista di un succulento spoiler, riguardante il sesso del nascituro.

Abigail è stata immortalata con un regalo dalla carta blu. Meghan ed il Principe Harry sono, dunque, in attesa di un bel maschietto? Lo scopriremo quando il bebè verrà alla luce

Meghan Markle, tutti i dettagli del baby shower a New York

Intanto, siamo in grado di fornirvi tutti i dettagli dello baby shower del bambino, costato ben 200mila euro che, come raccontato da una fonte anonima, è stato per Meghan un’occasione per rivedere i suoi vecchi amici:

“Questo baby shower è stata l’opportunità per Meg di condividere l’eccitazione per la nascita del primo figlio con i suoi amici più cari, alcuni dei quali non vedeva da tempo. È stato un bellissimo incontro pieno di amore e divertimento. Meghan non riusciva a smettere di sorridere”.

A organizzare il baby shower per il primo figlio del principe Harry e di Meghan Markle è stata la campionessa di tennis Serena Williams, insieme all’esperta di moda Jessica Mulroney. Sarebbe stata proprio la Williams a pagare quasi interamente la festa:

“Serena si era assicurata che tutte le piccole cose che piacevano a Meg fossero lì: i suoi cibi preferiti, i fiori e la musica. Tutto era così premuroso e fatto con gusto”.

Il baby shower di Meghan ha avuto luogo nella suite attico a due piani del “Mark Hotel” di Manhattan, il cui costo è di circa 75.000 dollari a notte. Per l’occasione, la location è stata decorata con splendide fioriture primaverili: una serie di fiori color pastello scelti in rosa, giallo e verde pallido. Gli ospiti di Meghan erano una quindicina, e la lista degli invitati era molto esclusiva: includeva alcuni dei famosi colleghi di Meghan e alcuni dei suoi amici più intimi, tra cui anche Amal Clooney. Hanno partecipato alla festa anche i migliori amici di Meghan della Northwestern University, insieme alla squadra che si occupa del look della Duchessa: l’hairstylist Serge Normant e il truccatore Daniel Martin.

Maria Rita Gagliardi

