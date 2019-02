Meghan Markle news, la duchessa ha pagato 200k euro per tornare dal baby shower su un jet privato

Emergono nuove indiscrezioni sul lussurioso Baby Shower organizzato dagli amici di Meghan Markle: pare che la duchessa abbia pagato ben 200 mila euro per il volo di ritorno.

In occasione del lieto evento atteso per il prossimo aprile, gli amici di Meghan Markle hanno organizzato per il nascituro un baby shower. Si tratta di una tipica tradizione americana in cui gli amici della coppia che sta per avere un bambino portano doni utili per il nascituro. Trattandosi di Meghan Markle, però, i costi dei doni sono stati tutt’altro che tradizionali ed il valore complessivo del festeggiamento pare si sia aggirato sui 575 mila euro.

Meghan Markle: tutti i costi del baby shower

Il soggiorno della duchessa del Sussex è durato cinque giorni circa. Per l’occasione è stata affittata una stanza al Mark Hotel di Manhattan, uno degli hotel più costosi della Grande Mela. La permanenza in albergo è costata 7.600 a questi vanno aggiunti 75.000 euro al giorno di spese in doni, eventi e pasti per gli invitati alla celebrazione. Infine la stanza privata in cui si è tenuto il festeggiamento è costata 57.000 euro.

Al baby shower hanno partecipato tutti gli amici di Meghan provenienti da Hollywood, tra questi le star di ‘Suits‘, serie che l’ha resa famosa, e George Clooney con la moglie Amal. Proprio l’attore/regista avrebbe pagato alla duchessa il viaggio di ritorno con un jet privato dal valore di 32 milioni di euro che è costato la bellezza di 200 mila euro. Da Kensington Palace non diramano l’identità dell’autore del corposo esborso, ma confermano che il costoso jet è stato finanziato privatamente.

Meghan si è presentata al baby shower senza il marito Harry, il quale ha dovuto presenziare ad un viaggio di famiglia. Proprio per l’assenza di Harry, la duchessa ha deciso di attendere prima di aprire i regali. Dopo averli scartati con il marito, la coppia reale si concederà tre giorni di relax in Marocco.