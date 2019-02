Modella vende la sua verginità su un sito: l’offerta più alta è di un politico ed è di 2 milioni di sterline

Una modella ha venduto all’asta la sua verginità al miglior offerente, ottenendo in cambio la bellezza di 2 milioni di sterline.

Mahbuba Mammadzada, 23 anni, ha detto di aver deciso di compiere questo gesto solo “per rendere la mamma orgogliosa”.

Pare sia stato un politico giapponese a pagare l’offerta più alta dopo che la modella ha messo all’asta la sua verginità sul sito tedesco di Cinderella Escorts.

La modella, originaria dell’Azerbaijan, vuole usare il denaro raccolto dalla vendita per viaggiare attorno al mondo assieme a sua mamma. Mahbuba aveva anche una nota medica certificata che confermava la sua verginità.

Offerte anche da un avvocato e da un calciatore

Con il nome finto “Maria”, la giovane aveva affermato di essere alla ricerca di qualcuno che potesse fornirle un’indennità mensile di circa 26.000 sterline.

Giovedì il sito ha dichiarato che l’asta è stata chiusa, confermando anche che il secondo miglior offerente è stato un avvocato con sede a Londra.

La terza offerta più alta è invece giunta da un calciatore di Monaco di Baviera, in Germania. Come parte dell’accordo, il sito Cenerentola Escorts guadagnerà fino al 20% dell’offerta.

L’offerente vincitore – che deve anticipare il 10% del denaro in anticipo per dimostrare la sua serietà – deve prenotare una camera d’albergo per la coppia. Il tutto svolgerà in Germania, dove vendere sesso è legale.