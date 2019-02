Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Febbraio 2019: il Capricorno deve aiutare chi ama, i Pesci devono dominare le passioni

Venerdì 22 Febbraio 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È una giornata un po’ particolare per i sentimenti. Io non voglio dire che tutti siano in conflitto ma molti in questi giorni sentono che c’è qualcosa da mettere a posto, anche una situazione legata al passato. Magari sei proprio tu che non hai lo stesso interesse di prima. È chiaro che se anche c’è una persona meravigliosa al tuo fianco forse esiste un problema: problema nel vedersi, problema nello stare un po’ più di tempo insieme. Controlla un po’ la forma fisica soprattutto perché da qualche tempo, forse perché fai troppe cose, forse perché sei preso da tante situazioni diverse, puoi risentire di piccoli fastidi, mal di testa passeggeri, nevralgie. Sappiamo che secondo la tradizione astrologica il punto debole o comunque di riferimento per l’Ariete è la testa;

Toro. Il Toro in questa giornata di venerdì deve organizzare al meglio il fine settimana. Io continuo a darti per vincente, poi naturalmente sei tu anche che devi mettercela tutta. Sei una persona molto terrena, molto razionale, concreta. Sì, d’accordo, puoi anche vivere di fantasia. Spesso il Toro si lascia andare alla fantasia di tipo estetico. Per esempio il Toro che studia, che è informato, ama le arti, chi invece vuole rimanere ad un livello diverso di conoscenza può anche ammirare semplicemente le cose belle, avere una bella casa. Se riponiamo la nostra fiducia su una persona non giusta si sbaglia e a questo punto, visto che il periodo è buono, cerca di circondarti di persone vere;

Gemelli. Per i Gemelli ultimamente ho parlato molto di lavoro e un po’ meno di sentimenti. Questo perché, anche se c’è una bella storia, troppo spesso si parla di questioni pratiche, di soldi, di quello che accade nell’ambito del lavoro. Queste del weekend sono ore di recupero psicofisico notevole e se ci sono state delle dispute in amore si potranno ricucire. Più occasioni di lavoro per qualcuno ma grande stress. Insomma, se proprio non manca la situazione professionale sappiamo che è sempre un po’ legata alla opposizione di Giove; tutto quello che fai, quest’attività che fai è comunque faticosa e porti avanti più cose contemporaneamente: tutto questo può stressare;

Cancro. La tua sensibilità, suscettibilità, sono alle stelle e quindi attenzione. Dovrai fare una piccola nota a chi ti sta attorno. Ecco, in questi giorni siate molto carini con quelli del Cancro perché hanno bisogno d’amore, hanno bisogno di essere anche un po’ protetti. Se c’è qualche mutismo di troppo, qualche momento di disagio, bisognerà superarlo. Domenica disponibilità doppia per i sentimenti. Devo ricordare che Venere in opposizione, però, in certi casi sta portando alcuni Cancro a vivere dei rapporti non dichiarabili, un po’ strani o comunque qualche esitazione tra passato e presente c’è.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone venerdì e sabato avrà voglia di fare tante cose. Prima di dire “Avrò successo, tutti dovranno chinarsi al mio cospetto”, aspetta. Magari sarà così con Giove favorevole, però cerca di puntare sulle risorse vere. Insomma, non fare quello che ha già vinto tutto. Attenzione a non puntare su persone troppo difficili. La cosa importante è che tu abbia superato la crisi dell’anno scorso. Ogni sperimentazione comporta anche successi. Ogni tanto è normale impuntarsi, avere dei problemi, inciampare, ma con Giove favorevole puoi tirarti su;

Vergine. La Vergine vive un periodo di conquiste, di scoperte. Ricordiamo, tra l’altro, che questo è un segno governato da Mercurio, che oltre a rappresentare l’intelligenza rappresenta proprio la necessità di soddisfare alcune curiosità. È un Mercurio simile a quello che governa i Gemelli, con una grande differenza: la Vergine va a fondo nelle situazioni, cerca sempre delle spiegazioni anche quando non c’è bisogno di chiedersele mentre il Gemelli di solito vola di fiore in fiore, comunque è curioso anche della semplice emozione del momento. Cerca di non riferirti a persone che non sono più sulla tua stessa lunghezza d’onda, senza- ripeto- chiederti troppi perché. Molti Vergine, l’anno scorso e anche a Gennaio, si sono fermati perché si sono chiesti come mai è accaduta una certa cosa. Insomma, le situazioni accadono, poi se pensiamo all’amore è difficile legare al ragione al sentimento. I sentimenti partono da soli, è il cuore che li gestisce in qualche modo: la mente può solo limitare i danni di una storia d’amore che non va, ma quando noi sentiamo un’attrazione per una persona che sappiamo già a priori non essere quella giusta e continuiamo anche se razionalmente siamo certi che andremo incontro a qualche problema, poi di fatto non limitiamo la nostra affettività. Se il tuo cuore è ancora solo entro breve potresti trovare una persona interessante;

Bilancia. Il fatto che la Luna oggi si trovi in Bilancia per questo segno è un elemento di forza, però in questo weekend è probabile che qualche nodo arrivi al pettine e qui mi metto anche nei panni di chi ha avuto un problema amoroso perché Febbraio non è stato un mese che ha allacciato rapporti, al contrario. Ho parlato più volte di disagi, di intolleranza, di stanchezza. Poi tu reclami la tua autonomia, vorresti che fosse identificato il tuo ruolo, anche nell’ambito del lavoro. Certo è che se non stai ottenendo quello che desideri da Marzo-Aprile potresti alzare i tacchi e andartene;

Scorpione. Lo Scorpione in questo weekend sta maturando buone idee in vista del futuro. È il momento del fuori tutto, come dico da un po’, cioè il momento in cui devi cercare di buttare via tutta la situazione legata al passato. Una chiusura nei confronti di situazioni o persone che non ti piacciono può essere favorita e favorevole. Posso dire che tutto sommato a te le novità piacciono, anche se ne hai paura. Evita la noia;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Dopo due giorni di confusione, nervosismo, ben venga questo weekend che ti rimette in pace con il mondo. Io voglio ricordare che l’aspetto economico va tenuto un po’ sotto controllo perché ultimamente ci sono state perplessità, avversità, e allora attenzione. È un momento di forza per rilanciare il tuo futuro ma fai le cose giuste perché quando sei preso dall’impeto della passione, dalla voglia di fare, inevitabilmente crei un po’ di caos attorno a te;

Capricorno. Il Capricorno, quando si trova in un ambiente che respinge, non permeabile, si sente a disagio. Spesso si chiude, pensa “Meglio che faccia tutto da solo anziché affidarmi a persone che non mi meritano e che non capiscono”. Ora, però, devi comunque entrare in battaglia perché se non sei stato tu ad essere colpito probabilmente, dal punto di vista emotivo, ci sono delle persone attorno a te che hanno bisogno di un aiuto. Questioni legali o finanziarie da mettere sotto controllo;

Acquario. L’Acquario vive due giornate che invitano ad occuparsi un po’ più delle situazioni di famiglia ma anche delle relazioni con altre città. Non è escluso che tu possa essere chiamato per un lavoro fuori che tu abbia in mente di fare un piccolo viaggio. Troppa tensione sul lavoro: allentala. Ci vuole attenzione perché la stanchezza può portarti a fare o dire cose sbagliate;

Pesci. Fine settimana in crescendo con un momento di grande forza domenica. Superata l’ansia, l’agitazione, il nervosismo, delle giornate di mercoledì e giovedì ora si può andare avanti con più energia. Ricordiamo anche che Marzo e Aprile saranno mesi importanti per confermare una relazione, per trasformare un’amicizia in qualcosa di più. Torni ad essere dominatore dello zodiaco ma cerca anche di dominare le pulsioni, le passioni, anche le emozioni negative, soprattutto se ogni tanto ti viene voglia di rimembrare il passato, di ricordare situazioni che non vanno. Sono cambiati alcuni riferimenti in famiglia ma ora la tua vita è pronta a fare un grande salto. Sei pronto anche a sollevare dei problemi se è il caso perché devi farti largo tra mille incomprensioni.

Maria Mento