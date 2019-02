Riassunto puntata Uomini e Donne 22 febbraio 2019: Luigi tenta di baciare Valentina, Ivan rivuole Natalia, Andrea Zelletta esce con Federica

Uomini e Donne: ecco il riassunto di quello che è successo

Anche oggi 22 febbraio 2019 è andata in onda una nuova puntata del talk show, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Qui di seguito il riassunto di quello che è successo. Giorgia ha preparato un filmato per il tronista, in cui si ripercorre tutto il loro percorso. La corteggiatrice vuole eliminarsi, poiché continuare a corteggiarlo non avrebbe senso. Luigi rivela che gli dispiace ma che vengono a mancare quelle sensazioni che dovrebbero spingerlo anche solo ad abbracciarla, Giorgia ribadisce che non è colpa di nessuno ma che avrebbe potuto dirlo prima. La ragazza saluta tutti, ed esce dallo studio. Luigi organizza una bella esterna per Valentina, escono a cena e tenta più volte di rubarle un bacio ma lei non vuole. Il tronista esce anche con Irene, con cui sembra essere in difficoltà perché pensa di stare bene con entrambe.

Ivan va da Natalia, Andrea Zelletta conosce Maddalena e Federica

Si passa al trono di Ivan che è andato a trovare Sonia in Sardegna, conoscendo la sua famiglia al ristorante gestito dai suoi genitori. I due ragazzi vanno poi in spiaggia, dove è scattato un bacio appassionato. Ivan ha deciso di andare da Natalia Paragoni in hotel, lei però dice che ormai le è scaduto anche come persona. La ragazza afferma che si è sentita messa da parte per troppo tempo, ed avrebbe voluto questa sua reazione un po’ prima. Lui le risponde che gli sembrava che fosse orientata verso il nuovo tronista. Ivan dichiara che si aspettava questa sua reazione ma è pronto a prendersi un no da lei, perché vuole fare sempre quello che si sente. Sonia e Silvia non condividono la decisione del tronista, poiché secondo loro Natalia non è interessata minimamente ad Ivan. La ragazza è infatti uscita con Andrea Zelletta, con il quale ha esternato la sua voglia di avere un contatto più fisico. Andrea esce con Maddalena, e due volte con Federica.