Roberto Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi: l’ex presidente della Lombardia è già a Bollate – VIDEO

Roberto Formigoni condannato dalla Cassazione: l’ex presidente della Lombardia è già a Bollate

Condannato a 5 anni e 10 mesi in via definitiva dalla Cassazione per corruzione nell’ambito del crac delle fondazioni Maugeri e San Raffaele (una pena più lieve rispetto alla richiesta del pg di 7 anni e 6 mesi) l’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, è entrato stamane nel carcere di Bollate (Milano) per scontare la condanna in via definitiva.

L’ex Senatore di Forza Italia è giunto questa mattina presso il carcere accompagnato in auto dal suo legale (l’avvocato Mario Brusa) che ha già depositato una istanza per chiedere la detenzione domiciliare.