Roma, 29enne aggredisce ragazzino rom con un taglierino: “Mi hai derubato, ti ammazzo”, arrestato 

“Mi hai rubato 70 euro, ti ammazzo zingaro”

“A voi zingari vi ammazzo, perché mi hanno rotto il ca**o”. Con questo grido, un 29enne ha aggredito un 11enne rom alla stazione Termini del metro A.

L’uomo, un 29enne, è stato colto ad inveire contro un 11enne rom, accusandolo di avergli rubato 70 euro dal portafoglio. L’uomo, con le sue grida, ha attirato due agenti dell’Italpol che si sono avvicinati per capire meglio che cosa stesse succedendo, ma neppure la loro presenza ha calmato il 29enne che continuava ad inveire contro il ragazzino.

Fuori di sè dalla rabbia, l’uomo ripeteva: “Questo ladro mi ha appena fregato 70 euro, state sempre qua a rubà. A voi zingari vi ammazziamo”.

Arrestato e processato per direttissima

Le guardie giurate hanno preso in custodia l’11enne – la stazione di Roma, infatti, pullula di minorenni rom mandati a rubare dalle famiglie – quando è successo l’impensabile. Il 29enne, fuori di sè dalla rabbia, ha estratto il taglierino ed ha aggredito l’11enne che era stato preso in consegna dalle guardie. Ha mirato alla testa e l’ha ferito, non in modo grave.

Il ragazzino è stato subito portato in ospedale per accertamenti, mentre il 29enne è stato bloccato ed è stato arrestato dagli agenti dei commissariati Viminale e Flaminio. Il rito direttissimo è previsto per questa mattina, con l’accusa di lesioni aggravate. Il ragazzino è stato soccorso e secondo i medici non aveva con sè i 70 euro che il 29enne dichiarava essergli stati rubati.