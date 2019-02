Stasera Liga, Ligue 1 e Serie B su DAZN: link per lo streaming in diretta, no Rojadirecta

Questa sera in diretta streaming su DAZN gli anticipi della 26a giornata di Ligue 1 e della 25a di Liga per gli appassionati di calcio estero. Sempre in serata l’anticipo di Serie B tra Verona e Salernitana.

L’offerta sportiva di questa sera sulla piattaforma streaming DAZN è decisamente ricca. Per gli appassionati di calcio l’appuntamento con il calcio internazionale inizia alle 19:00 con il primo anticipo di Ligue 1 tra Digione e Saint Etienne, mentre in prima serata per gli appassionati di calcio estero c’è possibilità di scegliere tra il campionato francese e quello spagnolo con i match Strasburgo-Lille e Huesca-Espanol. Sempre in serata, gli amanti del campionato cadetto potranno seguire il match tra Verona e Salernitana.

Ore 19:00, Digione-Saint Etienne: il match della fascia preserale è il tipico testa-coda, il Digione è reduce da 3 sconfitte consecutive e punta sul fattore campo per interrompere la striscia negativa e guadagnare punti importanti per la salvezza. Il Saint Etienne è in zona Europa ma viene da due sconfitte consecutive e deve ottenere una vittoria per continuare a sperare in un piazzamento.

Ore 20:45, Strasburgo-Lille: questo match vede contro uno Strasburgo protagonista di un campionato di metà classifica che si prefigge di fermare la corsa del Lille, seconda forza del campionato che punta a mantenere la distanza da un arrembante Lione.

Ore 21:00, Espanyol -Huesca: la seconda squadra di Barcellona riceve in casa il fanalino di coda della Liga. All’apparenza si tratta di una gara dal risultato scontato, ma i catalani ultimamente sono sembrati poco brillanti e gli ospiti cercheranno in tutti i modi di ottenere punti per una difficile salvezza.

Ultimo ma non per importanza il match di Serie B tra Verona e Salernitana. Si tratta di un incontro dal grande fascino che vede contro due squadre di grande tradizioni le cui tifoserie sentono molto lo scontro diretto. Il Verona al momento è al 6° posto ma il distacco dalla vetta è di soli 7 punti, più in basso la Salernitana che sta facendo un campionato di metà classifica.

