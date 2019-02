Uomini e Donne news, intervistati Teresa ed Antonio: ecco cosa hanno detto

Teresa Langella parla per la prima volta dopo la scelta: ecco cosa ha detto

È passata una settimana esatta da quando Teresa Langella ha fatto la sua scelta, che è ricaduta su Andrea dal Corso preferendolo ad Antonio Moriconi. Non c’è stato però il lieto fine, dato che il principe azzurro non si è presentato alla festa nel castello, lasciando tutti increduli ma soprattutto Teresa in lacrime. In seguito alla messa in onda dello speciale l’ex tronista ha preferito il silenzio a qualsiasi dichiarazione, ma pochi giorni fa è uscita una sua intervista in cui rivela che per lei si è trattato di un epilogo che ha il sapore di una doccia ghiacciata. La tronista afferma di essere triste all’idea che tutto sia finito, ma soprattutto che sia andata veramente in questo modo poiché immaginava un epilogo diverso. Rivela di aver provato dei sentimenti veri, e che tra i due, sia stata lei l’unica ad aver provato certe emozioni.

Ecco le parole di Antonio Moriconi dopo la mancata scelta di Teresa

Anche Antonio Moriconi, ad una settimana dalla messa in onda della scelta di Teresa Langella, ci tiene a dire la sua. Il ragazzo è rimasto abbastanza male dell’epilogo, ma si è rivelato un vero signore fino alla fine. Dichiara di essere stato convinto che l’ex tronista avesse potuto preferire lui ad Andrea Dal Corso, per com’erano andate le cose durante le loro ultime esterne. L’ex corteggiatore esterna il suo stupore per il finale che il destino ha avuto in serbo per lui, dato che la Langella aveva fatto una serie di gesti importanti nei suoi confronti. Il ragazzo presenta le sue perplessità poiché dopo la loro esterna, con tanto di bacio, l’ex tronista ha affermato di essere pronta per la scelta perché “a guidarla era l’amore“. Moriconi asserisce che il no ad Andrea è riuscito a strappargli un sorriso.