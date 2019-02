Violenta collisione tra due navi da crociera, decine di passeggeri spaventati

Due navi da crociera della MSC sono entrate in contatto nel porto di Buenos Aires, attimi di paura a bordo per molti passeggeri ma nessun ferito.

Una manovra azzardata, poi la collisione ed il panico per centinaia di persone. E’ in sintesi quanto accaduto in un famoso porto, crocevia di navi da crociera. E proprio tra due enormi imbarcazioni colme di passeggeri è avvenuto l’incidente, una collisione violenta a pochi metri dalla terraferma, tra la nave MSC Orchestra e la MSC Poesia.

Un impatto violento a pochi metri da riva

L’impatto, come sottolinea Meteoweb, si è verificato a Buenos Aires, in Argentina, mentre una delle due navi stava effettuando una manovra vicino all’altra che invece si trovava ferma al porto. Troppo vicina, come mostra un video amatoriale che riprende l’istante dell’impatto, una collisione alla quale hanno assistito decine di persone, sia passeggeri delle rispettive navi da crociera che turisti da terra.

Il video della collisione

Fortunatamente una successiva manovra ha evitato che le conseguenze potessero essere più gravi e nessuno è rimasto ferito: ma l’impatto ha generato un fortissimo stridio, oltre ad un successivo distacco di pezzi di rottami.