Chi è Caterina Guzzanti: età, biografia e curiosità

Tutto su Caterina Guzzanti, ospite della puntata odierna di “Verissimo”.

Questo pomeriggio, Caterina Guzzanti sarà ospite della puntata odierna di “Verissimo”. Ecco qualche nota biografica sull’attrice.

Caterina Guzzanti è nata a Roma il 5 Giugno 1976. Il suo esordio televisivo avviene nel popolare programma “Pippo Chennedy Show”, ideato e condotto dal fratello Corrado con Serena Dandini, in onda su Rai 2 nella stagione 1997. La sua carriera segue spesso quella dei fratelli: sempre nella stessa rete, infatti, nel 1998, affianca la sorella Sabina, nel programma “La posta del cuore”; mentre nei successivi programmi affianca Corrado, come ne “L’ottavo nano”, del 2000 e “Il caso Scafroglia” del 2002. Nel 2003, prende poi parte a “Bulldozer”, ritornando su Rai 2. Sempre nello stesso anno, partecipa anche a “Assolo” su LA7, condotto, tra gli altri, da Riccardo Rossi. Si affranca dai fratelli e dalla Rai nel 2006 e 2007, per prender parte ai programmi della Gialappa’s Band, “Mai dire lunedì”, “Mai dire martedì” e “Mai dire Grande Fratello” su Italia 1.

Dal 2007 al 2010, interpreta il ruolo di Arianna in “Boris”, affiancando Francesco Pannofino in un totale di tre stagioni. Nella stagione 2008 di “Parla con me”, il programma firmato Dandini, è protagonista delle parodie di Mariastella Gelmini e Sarah Palin. Nello stesso programma, interpreta una “ragazza facebook”, la cui vita ruota intorno al popolare social network, e una non meglio precisata giornalista di Sky TG 24, indignata per l’aumento dell’IVA a Sky. Dal 18 settembre al 23 ottobre 2011 affianca il pianista Stefano Bollani nella conduzione delle sei puntate di “Sostiene Bollani”, programma televisivo della seconda serata di Rai 3. Dal 21 gennaio 2012 presenta sempre su Rai 3, con Davide Demichelis, Nanuk – Prove d’avventura. Nella primavera 2012, partecipa al programma “Un due tre stella” della sorella Sabina, dove propone per la prima volta il personaggio di Vichi, parodia di una ragazza militante nel centro sociale di estrema destra CasaPound. Nel novembre 2013, torna a collaborare con Stefano Bollani, nella puntata conclusiva della seconda serie del programma “Sostiene Bollani”, sempre in seconda serata la domenica su Rai 3. Dal marzo 2013, su MTV, conduce il programma “La prova dell’otto”. Nel 2014, ha collaborato con il gruppo bolognese Lo Stato Sociale per l’uscita del loro secondo album “L’Italia peggiore”, comparendo nel brano “Instant classic”. Partecipa regolarmente alla trasmissione radiofonica “610”, condotta da Lillo & Greg su Radio Due, interpretando numerosi sketch e impersonando spesso, tra le altre cose, una svampita e fatua ex “Miss Italia”.

Età, biografia e curiosità su Caterina Guzzanti

Per quanto riguarda la carriera cinematografica, fa il suo esordio nel 1998, interpretando una piccola parte nel film “Le faremo tanto male”, diretto da Pino Quartullo. Nel 2002, è presente nel cast del primo lungometraggio diretto dalla sorella Sabina, “Bimba – È clonata una stella”. Subito dopo, prende parte al film di Marco Filiberti, “Poco più di un anno fa – Diario di un pornodivo”. Nel 2006, interpreta una delle amazzoni nel film del fratello Corrado “Fascisti su Marte”. Tra il 2006 e il 2010 è tra i protagonisti per tutte le tre stagioni della sit-com “Boris”, diretta da Luca Vendruscolo, in onda sul canale satellitare Fox, nel ruolo di Arianna Dell’Arti, l’assistente alla regia. Nel 2011, interpreta il medesimo ruolo anche nel lungometraggio “Boris – Il film”, tratto dalla serie televisiva.

Ha avuto un bambino, nato nel novembre del 2014, dal suo compagno Walter, di professione pilota. I due si sono conosciuti a Favignana nel 2013.

Maria Rita Gagliardi

