Chi è Owen Wilson: età, biografia e curiosità

Owen Cunningham Wilson è nato a Dallas, il 18 Novembre 1968. E’ figlio della fotografa Laura Cunningham e Robert Andrew Wilson, un dirigente pubblicitario e gestore di una stazione televisiva pubblica. Ha due fratelli, entrambi attori, Luke e Andrew. La sua famiglia, proveniente dal Massachusetts, è di origini irlandesi. Ha frequentato la New Mexico Military Institute e l’Università del Texas ad Austin, dove ha conseguito una laurea in Inglese. Nella stessa università, ha conosciuto Wes Anderson, amico con cui ha collaborato più volte a livello cinematografico.

Insieme a suo fratello Luke e a Ben Stiller, Will Ferrell, Vince Vaughn, Jack Black e Steve Carell, è considerato dalla stampa cinematografica statunitense membro del cosiddetto “Frat Pack”, un gruppo di attori comici amici che collaborano spesso insieme. E’ uno dei due membri del gruppo ad aver ricevuto una nomination agli Oscar (per la sceneggiatura de “I Tenenbaum”), insieme a Steve Carell, che l’ha ricevuta nel 2015 per la sua interpretazione in “Foxcatcher”, come miglior attore protagonista.

Ha recitato in dodici film accanto a Ben Stiller: “Il rompiscatole” (1996), “Permanent Midnight” (1998), “Ti presento i miei” (2000), “Zoolander” (2001), “I Tenenbaum” (2001), “Starsky & Hutch” (2004), “Mi presenti i tuoi?” (2004), “Una notte al museo” (2006), “Una notte al museo 2 – La fuga” (2009), “Vi presento i nostri” (2011), “Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone” (2014)”, “Zoolander 2” (2016)”.

Il 26 agosto 2007 è stato ricoverato presso l’ospedale St. John di Los Angeles, a seguito di un tentato suicidio. I motivi del gesto sembrano legati a problemi di droga. Il suo avvocato ha confermato che l’attore è stato in cura per la depressione. L’incidente del 2007 gli ha causato qualche problema sul piano professionale: è stato, infatti, escluso dal cast del film “Tropic Thunder”, in cui avrebbe recitato accanto a Ben Stiller, e la sua parte è andata a Matthew McConaughey.

Ha avuto una relazione con la cantante Sheryl Crow, che ha poi dedicato alla loro storia una canzone, “Safe and Sound”, e con l’attrice Demi Moore. Sul set di “Tu, io e Dupree” ha conosciuto Kate Hudson con cui ha avuto una relazione, interrotta e ripresa due volte, tra il 2006 al 2008. Il 14 gennaio 2011, alle Hawaii, è nato il suo primo figlio Robert Ford Wilson, nato dalla relazione con lo sceriffo del cielo Jade Duell, la loro relazione finì nel giugno dello stesso anno, dopo un anno e mezzo di fidanzamento. Il 30 gennaio 2014, ha avuto il suo secondo figlio, Finn, dalla sua relazione con l’allenatrice personale Caroline Lindqvis, con la quale si è poi lasciato.

