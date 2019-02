Chi è Paolo Ruffini: età, biografia e curiosità

Tutto su Paolo Ruffini, ospite della puntata odierna di “Verissimo”.

Questo pomeriggio, Paolo Ruffini sarà ospite della puntata odierna di “Verissimo”. Ecco qualche nota biografica sull’attore e conduttore.

Paolo Ruffini è nato a Livorno, il 26 Novembre 1978. Debutta nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari e al film “Ovosodo” di Paolo Virzì, nel quale interpreta il ruolo di un antipatico compagno di classe del protagonista. Per diversi anni, lavora come animatore in numerosi villaggi vacanze. Appassionato di cinema, nel 2001 fonda l’Associazione cinematografica “Nido del Cuculo”, con la quale organizza eventi, rassegne, festival cinematografici, produce documentari, spettacoli teatrali e musical, nei quali spesso riveste la figura di attore ed autore. Nel 2002, vince il concorso “Cercasi VJ” su Mtv. Per più di tre anni, conduce programmi come “MTV On the beach”, “Hitlist Italia”, “MTV Mobile Chart” e “Select”. Nel 2005, lascia la rete musicale e comincia una collaborazione con Marco Giusti. Partecipa con successo al talk show demenziale “Bla Bla Bla” con Lillo & Greg. Nello stesso anno, sempre con Marco Giusti, figura come autore di “Stracult”, trasmissione di Rai 2 sul cinema di genere. Nel 2005, partecipa a “Natale a Miami” di Neri Parenti; nel 2006 bissa con “Natale a New York”.

Viene, inoltre, riconfermata la collaborazione con Marco Giusti per i programmi “Matinée” e “Soirée”, in onda tutti i giorni su Rai Due. Nel 2007, diventa volto del canale satellitare Comedy Central del gruppo MTV Italia e conduce il contenitore di candid camera, sketch comici e papere “Amici miei”. È, inoltre, tra gli interpreti de “La seconda volta non si scorda mai” di Alessandro Siani e torna alla conduzione di “Matinée” per il secondo anno consecutivo. Nel 2008, partecipa allo spettacolo teatrale “Portami tante rose.it”, ideato da Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime. Nello stesso anno, fa parte del cast di “Natale a Rio”; nel 2009 è tra i protagonisti del film di Carlo Vanzina “Un’estate ai Caraibi”, con Gigi Proietti. Successivamente, fa parte del cast di “La prima cosa bella” di Paolo Virzì.

Nel 2010, in collaborazione col Nido del Cuculo, produce il musical “Rent, no day but today”, adattamento del musical “Rent”, di Jonathan Larsson, e commenta il programma televisivo “Fear Factor” che va in onda quotidianamente sul canale GXT. In novembre, è sul set della commedia diretta da Giambattista Avellino “C’è chi dice no”. Lo stesso anno, è in scena anche con il musical “80 voglia di…’80!”. Successivamente, è uno dei protagonisti del nuovo progetto del regista e sceneggiatore Fausto Brizzi, che vede la realizzazione di due pellicole parallele: “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”. Nel settembre 2011, conduce su Italia1 il programma comico “Colorado”, insieme a Belen Rodríguez, Chiara Francini e Digei Angelo, venendo confermato per le successive 5 edizioni. Nell’inverno 2011-2012, è in tournée teatrale la commedia musicale “Tre cuori in affitto”. Contemporaneamente, nelle sale cinematografiche, esce “Ex – Amici come prima!”, diretto da Carlo Vanzina.

Nell’aprile 2012, torna alla conduzione dello show in seconda serata su Rai Due “Stracult”, a casa di Marco Giusti e presta la sua voce a Lucignolo nel film d’animazione “Pinocchio” di Enzo D’Alò. Nel 2012, pubblica il suo primo romanzo intitolato “Tutto bene”. Il 2013, invece, si apre con la tournée dello spettacolo “The Full monty – il musical” e prosegue con l’esordio alla regia del suo primo film “Fuga di cervelli”, uno dei film italiani più visti nel 2013, che ha incassato oltre 5 milioni e mezzo di euro ed ha dato il via alla carriera cinematografica di Frank Matano e di altri youtuber. Il film è stato accolto molto freddamente dalla critica cinematografica. Da febbraio ad aprile 2014, è protagonista del musical “Cercasi Cenerentola”. Nel 2014, presenta i “David di Donatello”, insieme ad Anna Foglietta, attirando su di sé molte critiche riguardanti lo stile di conduzione, in particolare per una frase volgare rivolta a Sophia Loren. Il 9 ottobre 2014, esce nelle sale cinematografiche il film “Tutto molto bello” che lo vede impegnato sia nel ruolo di attore che in quello di regista, in compagnia di Frank Matano. Come il film precedente, è stato accolto molto bene da una parte di pubblico, ma è rimasto indigesto ai critici cinematografici.

A partire dal 20 febbraio 2015 torna a condurre una versione rinnovata del programma televisivo Colorado insieme a Diana Del Bufalo. Nello stesso anno, torna ad accompagnare Lillo e Greg e Francesco Mandelli in un nuovo cinepanettone, dal titolo “Natale col boss”. Nel dicembre 2015, esce il libro “Odio ergo sum”, studio semiserio del fenomeno degli hater; nel 2016, viene coinvolto nel doppiaggio italiano del film Disney “Zootropolis”, nel quale presta la voce al personaggio di Yax. A marzo 2016, esce il libro “Il principe piccino”, rivisitazione del “Piccolo principe”. Successivamente, continua ad occuparsi prevalentemente di teatro. È stato sposato dal 2007 al 2013 con l’attrice Claudia Campolongo, ma per ragioni di privacy lo ha dichiarato soltanto nel 2015. Attualmente è fidanzato con l’attrice e showgirl Diana Del Bufalo.

