Chi è Valerio Mastandrea: età, biografia e curiosità

Tutto su Valerio Mastandrea, ospite della puntata odierna di “Verissimo”.

Questo pomeriggio, Valerio Mastandrea sarà ospite della puntata odierna di “Verissimo”. Ecco qualche nota biografica sull’attore.

Valerio Mastandrea è nato a Roma, il 14 Febbraio 1972. Diventa noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a una serie di puntate del “Maurizio Costanzo Show” e di “Quelli che il calcio”. Dopo aver debuttato nel 1993 in teatro, approda quasi per caso alla carriera cinematografica con “Ladri di cinema”, film diretto da Piero Natoli. Nel 1996, diventa popolare a livello nazionale per la sua interpretazione nel ruolo di Tarcisio, nel film “Palermo Milano – Solo andata” del regista Claudio Fragasso. Ottimo riscontro di pubblico riceve, tra il 1998 e il 1999, grazie all’interpretazione di “Rugantino”, nell’omonima commedia musicale di Garinei e Giovannini, che viene replicata ogni sera con il tutto esaurito.

Nel 2005, esordisce alla regia con il cortometraggio “Trevirgolaottantasette”. Il corto parla del problema delle cosiddette morti bianche in Italia, ovvero dei morti sul lavoro. Il titolo (3,87) è la media delle persone che in Italia muore sul lavoro ogni giorno. Nel 2007, è protagonista del film “Non pensarci”, nel ruolo del musicista Stefano Nardini, per la regia di Gianni Zanasi. Nel 2009, torna a ricoprire lo stesso ruolo nel serial tratto dal film, in onda sul canale satellitare Fox. Nel 2010, è il figlio della protagonista Anna, interpretata da Stefania Sandrelli, nel film di Paolo Virzì, “La prima cosa bella”, per il quale vince il “David di Donatello” come miglior attore. Sempre nello stesso anno esce nelle sale italiane il musical di Rob Marshall, “Nine”, produzione hollywoodiana con Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman e Penélope Cruz, nella quale recita nel ruolo di De Rossi. Sempre nel 2010, firma, insieme a Francesco Abate, il romanzo “Chiedo scusa”, con lo pseudonimo di Saverio Mastrofranco. Nel 2011, ha recitato nei film “Cose dell’altro mondo” e “Ruggine”. Nel 2013, vince inoltre il “David di Donatello” per il miglior attore protagonista per il film “Gli equilibristi” e il “David di Donatello” per il miglior attore non protagonista per il film “Viva la libertà”. Partecipa all’edizione 2009-2010 di “Parla con me”. È un acceso tifoso della Roma e sul tema ha composto una poesia, dal titolo “L’antiromanismo spiegato a mio figlio”. Nel 2013, ha scritto, insieme a Zerocalcare, la sceneggiatura per il film live “La profezia dell’armadillo”, tratto dall’omonimo fumetto dello stesso Zerocalcare. Nel 2014, esce postumo l’ultimo film di Carlo Mazzacurati, “La sedia della felicità”, in cui recita al fianco di Isabella Ragonese. In seguito, si occupa dell’amico Claudio Caligari, sostenendo la produzione e, in seguito, concludendone il montaggio, dopo la morte, nel maggio 2015, del film “Non essere cattivo”. Il film presentato fuori concorso alla “72ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia”, viene in seguito designato come film rappresentante il cinema italiano nella categoria Oscar al miglior film straniero agli “Oscar 2016”. Nello stesso anno, esce nelle sale cinematografiche “La felicità è un sistema complesso”.

Età, biografia e curiosità su Valerio Mastandrea

Fa parte del comitato scientifico della “Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté”: una scuola pubblica e gratuita, istituita dalla Provincia di Roma nel 2011, che rappresenta oggi un polo formativo di riconosciuta eccellenza per le professioni del cinema. È stato fidanzato con l’attrice Paola Cortellesi, con cui è rimasto in ottimi rapporti, tanto che, dal 2008, dirigono insieme “Il Quarticciolo”, un piccolo teatro nella periferia di Roma. Dalla ex moglie Valentina Avenia, autrice televisiva e attrice, il 3 marzo 2010 ha avuto un figlio, Giordano. Dal 2018, ha una nuova compagna, l’attrice Chiara Martegiani.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram