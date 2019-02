Disastro maltempo, bufere di vento e nevicate intense: tre morti e diversi feriti

Giornata disastrosa al centro-sud a causa del maltempo: il bilancio è di tre morti e diversi feriti, 1500 chiamate ai vigili del fuoco, una collisione tra navi ed un mercantile arenato.

Buona parte dell’Italia deve fare i conti con l’annunciata ondata di maltempo che, in diverse regioni, ha colpito con bufere di vento, crollo delle temperature e anche nevicate. Il bilancio è drammatico: nella sola giornata del 23 febbraio, tre persone sono morte a causa della caduta di un muro, nel quale sono decedute due persone ed altre due sono rimaste ferite, e di un albero piombato contro un’automobile. Si contano oltre 1500 interventi dei vigili del fuoco, in gran parte dei casi a seguito dei danni provocati dal vento forte, con raffiche che hanno sradicato decine di alberi e addirittura i tetti di alcune abitazioni.

Morti e feriti a causa del maltempo nel Lazio

Le vittime sono tutte nel Lazio: il crollo del muro è avvenuto nel Frusinate, provocando la morte di Guido Albassi e di Carlo Diana, di 71 e 73 anni mentre Vincenzo Diana e Franco Seppero di 77 e 70 anni sono rimasti feriti. La caduta dell’albero su un’auto è avvenuta invece a Guidonia., in via Maremmana Inferiore: l’uomo che si trovava nel veicolo è rimasto gravemente ferito ma poco dopo è morto. Analogo incidente a Napoli, dove un albero è caduto su un’automobile all’interno della quale si trovavano una donna con il proprio figlio, entrambe feriti ma non in pericolo di vita.

Collisione tra due motonavi e un mercantile arenato

Incidenti si sono verificati anche in mare: la collisione tra la motonave Don Peppino della Gestur e la motonave Benito Buono della Compagnia Medmar in prossimità del porto di Ischia. Ed una nave mercantile battente bandiera turca che, come riporta Repubblica, si è arenata su a 200 metri dal litorale di Bari. Sul posto è arrivato un rimorchiatore per le operazioni di soccorso ma è rimasto a sua volta arenato e un militare della Guardia Costiera ha riportato una lieve ferita ad una mano a seguito di una caduta dalla motovedetta. Le raffiche di vento hanno reso inevitabile la sospensione delle operazioni per disincagliare il mercantile.