Elefante fugge dal circo e va in giro per le strade: il video dell’incredibile vicenda

Un elefante è stato avvistato dagli automobilisti sulla strada che porta all’idroscalo di Milano: il fatto documentato con dei video

Meraviglia e forse un po’ di paura per gli automobilisti che nella sera di venerdì scorso si sono trovati faccia a faccia con un elefante. Non un peluche o una gigantografia posizionata su di un cartello pubblicitario: stiamo parlando di un elefante in carne ed ossa. Il pachiderma, in fuga da un circo, è stato avvistato sulla strada che conduce all’Idroscalo di Milano.

Elefante a spasso per le strade di Milano, l’avvistamento in zona Idroscalo

Un elefante di sesso femminile venerdì scorso è fuggito dal Circo Togni e si è avventurato in solitaria per le strade del milanese. La fuga dell’animale non è durata molto perché l’elefantessa, che ha distrutto un recinto per fuggire via, è stata poi recuperata da uno dei domatori del circo. Non senza prima farsi notare dagli automobilisti che intorno alle ore 19:30 hanno effettuato l’inconsueto avvistamento sulla strada che conduce all’Idroscalo di Milano.

Elefante a spasso per le strade di Milano, il video di Massimo Giunta

“L’ho visto e sono sceso dall’auto, cercando di fermare le altre macchine e chiamando il 113. Poco dopo, dal circo Togni, che era lì vicino, è arrivato un addestratore che ha recuperato l’animale scappato“. Così ha raccontato dell’avvistamento dell’elefantessa Massimo Giunta, un addestratore cinofilo che si trovava lì nel momento in cui il mammifero è stato notato a bordo strada. Lui stesso ha realizzato uno dei video (che qui vi proponiamo) che stanno facendo il giro del web e ha cercato di aiutare l’elefantessa indirizzando il traffico al meglio. Giunta ha poi scherzato sulle dimensioni dell’animale, dicendo di non avere un guinzaglio ed una pettorina della giusta misura per recuperare l’esemplare.

Maria Mento