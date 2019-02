ESCLUSIVA Larissa Riquelme: ”Tifo ancora per il Cerro Porteno. Ho occhi solo per il mio Jonathan!”

Abbiamo intervistato la star internazionale Larissa Riquelme

Nel 2010 la sua vita è cambiata radicalmente: è stata infatti eletta la tifosa più sexy dei Mondiali in Sudafrica. Parliamo ovviamente di Larissa Riquelme, che in ESCLUSIVA internazionale ha risposto alle nostre domande e parlato dei progetti personali e professionali che la vedono protagonista attualmente.

Ciao Larissa, innanzitutto ti chiediamo se dopo tanti anni sei ancora una gran tifosa del Cerro Porteno… Cosa ne pensi ora della Nazionale paraguaiana, che ti ha fatto diventare tanto famosa nel 2010?

Sono ancora una gran tifosa della mia Nazionale e del Cerro Porteno, dopo un periodo non molto positivo spero che il club si risollevi presto!

Il tuo fidanzato Jonathan Fabbro è un calciatore della squadra messicana del Chiapas FC: vivi in Messico con lui e che giudizio dai al calcio messicano? Hai avuto modo di conoscere Diego Armando Maradona, tecnico dei Dorados? Che idea ti sei fatta di Maradona come uomo e come icona del calcio internazionale?

Per me il calcio messicano è molto competitivo e il Messico è un gran bel Paese, mi è piaciuto tanto! Purtroppo non ho ancora avuto il piacere di conoscere Diego Maradona, lui è uno dei grandissimi del calcio mondiale.

Jonathan è stato un ex giocatore di Boca Juniors e River Plate: confessaci chi ha tifato nella finale di Coppa Libertadores dello scorso dicembre …

Anche lui è tifoso del Cerro Porteno e non aveva una preferita tra Boca e River Plate; ti confesso però che grazie a lui capisco ancora più di calcio ahahah!

Dopo il successo nel Mondiale 2010 la tua vita è stata stravolta diventando anche attrice e modella: come hai gestito questa travolgente onda? Cosa vorresti fare nel tuo futuro?

E’ stato difficile gestire tutto quel successo lo ammetto, ma ora faccio cinema e sto conducendo un programma di cucina. Sto continuando a migliorare per lavorare in questo mondo e sono felicissima del cammino che ho intrapreso. Sono la paraguaiana più famosa al mondo e ce l’ho fatta da solo e credendo nei miei sogni.

A prescindere dall’amore per il tuo fidanzato, chi è per te il calciatore più sexy del pianeta e che vorresti conoscere per un aperitivo?

Non guardo gli altri calciatori, ho il più bello e sexy tutto per me e sono contenta così!

Nel 2013 hai dichiarato che Messi ti avrebbe offerto soldi per conoscerti: hai mai avuto altri apprezzamenti da famosi calciatori e puoi dirci nel caso chi?

In realtà io non ho mai detto nulla, sono stati i media a far uscire questa notizia. Le proposte indecenti ci sono sempre state ma non le prendo minimamente in considerazione perché non mi interessano…

Simone Ciloni