Dove vedere Frosinone-Roma in diretta streaming oggi 23 febbraio 2019

Stasera alle 20:30 al Benito Stirpe di Frosinone, andrà in scena l’anticipo serale del sabato della venticinquesima giornata di Serie A: scenderà in campo il Frosinone invischiato nella lotta per non retrocedere contro la Roma in piena lotta Champions.

In quello che può essere considerato a tutti gli effetti un derby (per chi non fosse ferrato in geografia, entrambe le squadre sono compagini laziali, anche se è un termine che suona strano se accostato alla Roma), le due squadre stanno vivendo due campionati ben diversi, come era già ipotizzabile alla vigilia: da un lato il Frosinone è penultimo a -5 dalla zona salvezza (l’ultimo posto per salvarsi è occupato dall’Empoli), dall’altro la Roma è quinta a -4 dal Milan quarto (ma con una gara in meno).

Di seguito le immagini della gara d’andata che ha visto la Roma imporsi con un netto 4-0:

