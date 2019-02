Isola dei Famosi, ESCLUSIVA Francesca Cipriani: “Vorrei vincesse Riccardo Fogli. Non penso più a Walter Nudo”

Intervista all’ex naufraga Francesca Cipriani

E’ spesso ospite al salotto di Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’, facendo parlare di sé per la sua simpatia e voglia innata di provocare; abbiamo qui con noi oggi Francesca Cipriani, che in ESCLUSIVA ci ha parlato della sua recente partecipazione all’Isola dei Famosi come naufraga.

Ciao Francesca, per prima cosa raccontaci i motivi che ti hanno spinto ad abbandonare l’Isola…

Ho abbandonato l’Isola per vari motivi, tra cui l’infortunio di Otelma che si è fatto male e sapevo che doveva obbligare il gioco (a quel punto non avevo più il naufrago con cui gareggiare). Psicologicamente sapendo che lui stava male non avevo lo spirito giusto per affrontare questa esperienza. Era venuto meno il meccanismo stesso del gioco e non ho certo volutamente fatto sì che si ferisse. Non c’è mai stato nessun litigio tra me e lui perché sa come sono fatta e c’è stima reciproca. Questo incidente mi ha portato a decidere di abbandonare definitivamente il reality e lasciare il posto ad altri naufraghi visto che io ho già partecipato anche l’anno scorso (dove sono arrivata quarta e felice del percorso fatto).

Con chi avevi legato maggiormente dei naufraghi e con chi non hai avuto affinità? Chi pensi vincerà il reality?

Sono stata pochi giorni e dire di aver legato è una parola grossa, ma ho preso in simpatia Grecia Colmenares e Sarah Altobello. Se riuscisse ad arrivare fino in fondo vorrei che vincesse Riccardo Fogli perché è un grande artista a 360 gradi, un uomo importante della musica e che sta dando tanto in questa Isola.

Tra gli uomini, chi era a tuo parere il più sexy?

Il mio uomo ideale non è presente tra i naufraghi, alcuni sono molto carini ma non c’è nessuno che potrebbe piacermi.

Hai ancora una infatuazione con Walter Nudo, recente vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’?

No, l’infatuazione è totalmente passata. Mi è sembrata una persona totalmente diversa una volta uscito dal ‘Grande Fratello Vip’, gli ho mandato un messaggio di complimenti da fan e telespettatrice per il traguardo raggiunto nel reality ma non mi ha neanche ringraziato; questo mi ha fatto capire un po’ di cose…

Come mai ieri lo scoro giovedì hai deciso di spogliarti in diretta a ‘Pomeriggio Cinque’?

A me piace essere molto colorata e appariscente quando vado in televisione e mi sbizzarrisco, sono in pace con il mio corpo quindi adoro mettere dei vestiti sexy con qualche dettaglio particolare e divertente…

