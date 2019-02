Juventus, ESCLUSIVO Zoff: “Prestazione negativa con l’Atletico Madrid, ma rimonta più che possibile”

Commento del grande Dino Zoff dopo il match di Champions della Juventus

Dopo la brutta sconfitta rimediata negli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid (che davanti al proprio pubblico al Wanda Metropolitano ha silurato i bianconeri per 2-0), in casa Juventus si riflette su quali siano i motivi che hanno portato a questo risultato non previsto.

Dino Zoff commenta il momento della Juventus

Domani alle 15 invece la ‘Vecchia Signora’ affronta il Bologna in trasferta; abbiamo colto l’occasione per interpellare un totem del passato come Dino Zoff, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così analizzato la situazione in Champions della Juve:

“Di certo non è stata la solita Juventus, la prestazione è stata negativa ma sono assolutamente fiducioso sul passaggio del turno. Nessuna paura o ossessione della Champions, è stata solo una sconfitta sporadica a cui si può rimediare. La squadra di Allegri può e deve assolutamente ribaltare il risultato senza pensare a ciò che è successo all’andata. Domani col Bologna vedremo la solita macchina da guerra, non credo ci siano ripercussioni psicologiche”.

Simone Ciloni