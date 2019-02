La “fine della civiltà” è più vicina del previsto? Gli esperti rivelano cosa può portare al collasso

Secondo diversi esperti una combinazione di situazioni e il calo di alcune risorse vitali può portare alla scomparsa anche di civiltà molto complessse.

La “tempesta perfetta” che potrebbe mettere fine alla civiltà è più vicina di quanto si pensi? E’ l’allarme lanciato dagli scienziati secondo i quali il “tempo che ci resta” è decisamente inferiore a quanto si possa immaginare: è ciò che emerge da uno studio sponsorizzato dal Goddard Space Flight Center della Nasa i cui risultati sono tutt’altro che ottimisti. Si sottolinea infatti che la caduta dell’Impero Romano ma anche degli altrettanti se non più avanzati imperi di Han, di Mauryan e di Gupta così come ti tanti altri imperi mesopotamici, sono la testimonianza del fatto che seppur avanzate, sofisticate e complesse, le civiltà possono essere sia fragili che “impermanenti”.

Fine della civiltà, l’allarme degli esperti

La scarsità di preziose risorse come l’acqua, l’agricoltura o l’energia, si legge sul Dailystar, se accoppiate a cambiamenti climatici sfavorevoli, possono avere come conseguenza un vero e proprio disastro. I ricercatori hanno inoltre notato che un ruolo centrale nel processo di collasso delle civiltà negli ultimi cinquemila anni lo hanno rivestito anche le enormi differenze tra ricchi e poveri.

Il calo di risorse può cancellare intere civiltà

Un analogo avvertimento è arrivato anche dall’Office of Science del governo del Regno Unito secondo cui una combinazione di crisi alimentare, idrica ed energetica potrebbe essere il catalizzatore, entro il prossimo decennio di una tempesta perfetta. Debora MacKenzie, in un saggio pubblicato per New Scientist, ha detto che le civiltà collassano quando esauriscono le risorse che consentano di mantenere la loro complessità. Se ad esempio la rete elettrica dovesse collassare, potremmo non essere in grado di riavviarla.