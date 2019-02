Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Febbraio 2019: Il Leone è sicuro di se, stress per l’Acquario

Sabato 23 Febbraio 2019. Ultimo appuntamento della settimana con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi. Domani appuntamento sempre qui, verso l’ora di pranzo, con la classifica settimanale.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa giornata è un po’ polemica. Non dimentichiamo che Febbraio non è certo un mese ideale per l’amore e dovresti essertene reso conto perché una persona che avevi un pochino messo sul piedistallo negli ultimi tempi adesso non merita più il trono. Se una storia è andata male o magari semplicemente ami tanto una persona ma non la vedi come tu vorresti, per fortuna Marzo ha intenzione di mettere una toppa a questo problema. Comunque ci sarà anche la possibilità di fare delle conoscenze diverse ed anche se non te ne rendi conto in certe occasioni sei proprio molto osservato;

Toro. Il Toro al più presto riceverà una bella notizia e sono contento di dirlo a tutte le persone che hanno fatto una proposta. Naturalmente qui bisogna capire come sono andate certe battaglie che hai iniziato alla fine del 2017-2018 perché molti nati del Toro ora stanno bene però, avendo vissuto un anno e mezzo di privazioni, è probabile che ancora non stiano al meglio e magari debbano riprendersi. Soprattutto chi è stato male deve fare attenzione;

Gemelli. I Gemelli in questo sabato devono fare il punto della situazione in amore. Sarà che non c’è tempo per amare perché sei preso da tremila cose diverse, sarà che anche dal punto di vista lavorativo ultimamente ci sono stati tanti qui pro quo, fatto sta che questo fine settimana invita ad una riconciliazione. Pur non essendo il periodo giusto per volare in alto, io penso che si possa fare qualcosa in più per mantenere la rotta. Sappiamo che non è il periodo giusto per fare attacchi ma si può, piano piano, per esempio con un po’ d’astuzia, continuare un progetto;

Cancro. Il Cancro quando qualcosa non va accusa fastidi allo stomaco e non è escluso che in questi giorni qualche crampetto arrivi e quando c’è qualcosa che non va c’è sempre un piccolo fastidio d’amore, un ripensamento, un ricordo. L’autoanalisi va bene, per carità, però attenzione a non darsi troppo addosso, cosa che il Cancro fa in maniera direi piuttosto periodica. Tutto quello che avresti voluto dare è stato bloccato dagli eventi ma domenica ci sarà una parentesi di recupero.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per te è sempre molto difficile accettare una piccola disfatta, però in un periodo del genere (con Giove favorevole), è normale che tu possa contare delle vittorie delle disfatte perché hai talmente tanta voglia di fare che puoi fare anche quello che non è giusto fare. In altre parole, potresti sentirti più sicuro di quello che serve. Molti hanno dovuto affrontare problemi ma adesso è come se si aprisse un nuovo mondo . In amore, a Marzo, ci vuole un po’ di cautela;

Vergine. La Vergine ha un fine settimana in crescendo con emozioni speciali che si possono donare a tutte le persone che stanno attorno. La Vergine, che viene in maniera del tutto ingiustificata e crudele dichiarata segno delle persone fredde (non è assolutamente così), ha una grande voglia di mostrare la propria passionalità e se nel corso delle ultime 4 settimane già hai fatto un incontro piacevole non si può che andare avanti. È bello questo oroscopo anche per pensare a novità di lavoro;

Bilancia. Mi raccomando, Bilancia: lo so che sei paziente ma a volte sei costretto a sollevare un po’ di polverone. Notare che quantomeno ti trovi in un ambiente che non è il tuo. Si fa fatica a vivere tra persone che sgomitano, persone che non danno valore all’educazione. Ecco, questo la Bilancia lo sente, lo prova, e quando ci sono troppe tensioni negative e opposte questo segno si chiude a riccio. Ora però, per fortuna, da Marzo Venere torna viva. Mi auguro che tu possa anche ritrovare l’amore se lo hai perso per strada;

Scorpione. Lo Scorpione deve chiudere un po’ di situazioni legate al passato. Non vendicarsi ma semplicemente ignorare. Sai che la miglior vendetta è il disprezzo. Chi perde tempo a vendicarsi, a cercare delle situazioni di competizione, crisi, battaglia, per farla pagare ad un/un’ ex, per farla pagare ad una persona che non è stata corretta, alla fine perde tempo e si danneggia. Invece è più utile voltare pagina. In queste 48 ore non sottovalutare gli incontri. Periodo buono per rivelare un sentimento. Tutte le storie che non funzionano o che comunque non sono state rivelate da Marzo subiranno un dentro o fuori definitivo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un weekend in positivo soprattutto per le conoscenze. In questo momento sei sul palcoscenico e devi dimostrare quanto vali. Questo però non possono dirlo le stelle, intendiamoci. Io questo lo dico spesso, insomma, per evitare delle situazioni che possono essere poco chiare: un oroscopo buono significa che hai l’opportunità che qualcuno ti dica “Vieni e fai questo lavoro”, poi se va bene il lavoro o non va bene dipende da te, altrimenti sarebbe facile. È come se io fossi chiamato a fare un esame e, siccome è il periodo buono, facessi scena muta e venissi promosso lo stesso. No. L’importante però è essere chiamati e chi non è stato chiamato lo sarà;

Capricorno. Un po’ di tensione c’è. Devo ribadire ancora il concetto di base: non sei tu ad essere incerto delle tue scelte ma sono gli altri che possono scaricare qualche incertezza su di te. Ed ecco che molti Capricorno in questi giorni sono chiamati a risolvere problemi di terzi, della famiglia, magari dei figli, dei genitori anche (se sei figlio). Punta sulla giornata di domenica perché regalerà qualche emozione in più. Non essere troppo polemico. Pazienza e prudenza sono necessarie;

Acquario. L’Aquario è uno dei segni più veri, è uno dei segni più convinti che l’amicizia sia quasi meglio dell’amore ed ecco perché l’Acquario nell’amicizia cerca l’amore e nell’amore cerca l’amicizia. Questa sera invito a non fare le ore piccole, però, perché c’è uno stato di stress piuttosto forte che potrebbe anche corrispondere ad un disagio che si evidenzia con momenti di sbandamento, giramenti di testa, stanchezza;

Pesci. Questo weekend andrebbe destinato alla persona che ami di più. Sono 48 ore in crescendo, con una domenica direi più passionale che razionale. Ecco, io quando vedo una persona del segno dei Pesci che gioca a fare la razionale o comunque a mettere in ordine i sentimenti, che si mette lì a pensare “Allora adesso io agisco così, in modo che lui/lei si comporterà in questo modo”, beh insomma, non dico che sorrido ma penso “Questa persona dei Pesci non sta facendo quello che deve fare” perché se c’è un segno lontano dalle strategie è il tuo. Puoi mettere in atto qualsiasi tipo di battaglia razionale ma poi, quando vedi quegli occhi, quando stai con quella persona, abbandoni tutte le tattiche. È difficile per te ma è molto bello questo. C’è chi cerca sempre svolte diplomatiche ma in questo periodo tu sei molto più convinto di quello che fai. Un po’ di cautela, però, con le questioni legali e finanziarie: questo lo devo dire spesso perché, soprattutto se c’è un affare in corso, si potrà concludere solo grazie ad una mediazione. Controlla anche bollette non pagate, bolli, situazioni in sospeso, ecco. Lo consiglio perché in periodi del genere si può perdere di vista qualcosa.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento