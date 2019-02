Si è spenta Marella Agnelli, aveva 92 anni. Nel 1953 sposò l’Avvocato

Se n’è andata a 92 anni Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli, l’Avvocato.

Marella era malata da tempo, e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Come riferito dalla famiglia, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata a Villar Perosa.

Marella Caracciolo Principe di Castagneto era nata il 4 maggio 1927, figlia di Filippo Caracciolo Principe di Castagneto e di Margharet Clarke. Ha sposato Gianni Agnelli nel 1953. Dalla loro unione sono nati due figli: Edoardo e Margherita.

La commozione della Juve: “Vicini agli Agnelli”

Marella Agnelli ha ricoperto moltissimi ruoli nel corso della sua vita, specialmente nel settore dei tessuti e nella fotografia. E’ stata anche membro dell’International Board of Trustees del Salk Institute di San Diego (California) e dell’International Council of the Museum of Modern Art di New York, oltre che vicepresidente del Consiglio di Palazzo Grassi a Venezia. Nell’ottobre 2000 la signora Agnelli è stata insignita del titolo di “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.