Tutta la Serie B in streaming: link per la diretta su DAZN, no Rojadirecta

Dopo l’anticipo di ieri sera che ha visto il Verona imporsi di misura sulla Salernitana, quest’oggi scenderanno in campo le altre compagini per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B.

Tra le gare più interessanti Brescia-Crotone, con i padroni di casa che proveranno ad allungare sul Palermo (che deve al momento recuperare una partita) ma dovranno prima superare un avversario sempre complicato come il Crotone, per di più invischiato nella lotta per evitare la Lega Pro.

Sempre per la zona alta della classifica, il Legge andrà a visitare il Cittadella mentre il Pescara in cas affronterà il Padova fanalino di coda.

Questo il quadro completo delle gare che andranno in campo alle 15:

Cittadella-Lecce

Brescia-Crotone

Perugia-Cosenza

Carpi-Spezia

Pescara-Padova

Cremonese-Ascoli

Alle 18 Foggia-Benevento, match importante per entrambe le squadre sia pur in ottica differente: i pugliesi devono infatti allontanarsi dalla zona calda mentre i campani – attualmente quarti e con due gare da recuperare – proveranno ad accorciare la loro distanza dalla vetta.

Tutte le gare saranno visibili in esclusiva su DAZN, che offre la diretta streaming legale dell’incontro: qualora non abbiate ancora l’abbonamento alla piattaforma, potete provare gratuitamente per un mese il servizio.

Un servizio che, a differenza delle piattaforme illegali come Rojadirecta e Atdhe, non mette a repentaglio la sicurezza del proprio computer (sappiamo tutti quanti banner è necessario affrontare prima di poter vedere il match) senza rischi di buffering (perché gli streaming illegali tendenzialmente si vedono male) e con la telecronaca in italiano.

Inoltre, DAZN offre per la Serie B la modalità diretta goal, con tutte le gare in contemporanea: un must per gli amanti del gioco del pallone.

Cliccando su questo link potete accedere al mese gratuito di DAZN